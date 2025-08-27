پخش زنده
سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، برنامه رتبهبندی صادراتی شرکتهای دانشبنیان را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دریافت تندیس سرآمد صادراتی (۵ ستاره) و گواهی رسمی رتبه صادراتی، امکان حضور در اجلاس تقدیر از سرآمدان صادراتی دانشبنیان، دریافت ارائه تحلیل تخصصی توانمندیها و چالشهای صادراتی شرکت (گزارش ارزیابی)، امکان قرارگیری در سبدهای صادراتی سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف و امکان دریافت حمایتهای سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی از مزایای شرکت در ارزیابی آمادگی صادراتی ERA)) است.
متقاضیان تا ۳۰ مهر ۱۴۰۴ میتوانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی ihtecc.eracore.ir مراجعه کنند و یا با شماره۰۲۱۶۳۱۰۳۳۳۴ و ۰۹۰۵۷۱۳۹۱۴۶ تماس بگیرند.