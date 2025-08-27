در قالب طرح شهید عجمیان؛
توزیع ۴۰ تن رنگ برای شادابسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد از توزیع ۴۰ تن رنگ با هدف ایجاد محیطی بانشاط برای دانشآموزان، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ حسینی نیک گفت: گروههای جهادی فرهنگیان و دانشجومعلمان در روزهای آینده عملیات رنگآمیزی، زیباسازی و شادابسازی کلاسها، دیوارها و محوطههای مدارس را آغاز خواهند کرد تا فضاهای آموزشی برای سال تحصیلی جدید با ظاهری نو و روحیهبخش آماده شود.
مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان با بیان اینکه این اقدام در آستانه بازگشایی مدارس و در راستای ارتقای نشاط اجتماعی دانشآموزان صورت میگیرد، اظهار داشت: مشارکت گروههای جهادی علاوه بر کاهش هزینهها، باعث تقویت روحیه ایثار و کار جمعی در جامعه فرهنگی و دانشآموزی استان خواهد شد.
وی بر اهمیت نقشآفرینی گروههای جهادی در بهسازی و آمادهسازی مدارس تأکید کرد.