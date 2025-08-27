ارزش‌های عاشورایی در قالب قصه‌گویی برای یک‌هزار و ۲۰۰ کودک و نوجوان عضو مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی روایت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این رویداد فرهنگی با عنوان قصه‌گویی عاشورایی به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و با هدف حفظ و ترویج اندیشه عاشورایی و انتقال مفاهیم قیام کربلا به نسل آینده برگزار شد.

این برنامه در مراکز فرهنگی سراسر استان اجرا شد و کودکان و نوجوانان با زبان اثرگذار قصه‌گویی با رشادت‌ها، آموزه‌های انسانی و پیام‌های ماندگار قیام امام حسین (ع) آشنا شدند.

در حاشیه این برنامه‌ها و همزمان با ایام محرم و صفر، معرفی و نمایش کتاب‌های عاشورایی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان نیز در دستور کار قرار گرفت و مربیان فرهنگی با بهره‌گیری از منابع معتبر تلاش کردند پیام‌های نهضت حسینی را به زبانی ساده و جذاب برای این گروه سنی بیان کنند.