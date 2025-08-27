به همت شورای حفظ حقوق بیت‌المال، از برداشت غیرمجاز آب بستر رودخانه دائمی منتهی به مخزن سد فریمان جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: برداشت آب غیرمجاز از رودخانه دائمی فریمان با ایجاد انشعابات، یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های مختلف در این منطقه وجود دارد و برای مدیریت آب در شهرستان مشکلاتی ایجاد می‌کند .

دکتر مهدی ناصری افزود: با دستور دادستان شهرستان فریمان ، کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی و گشت شورای حفظ حقوق بیت‌المال ، انشعابات غیرمجاز که حجم قابل توجهی آب را به صورت غیر مجاز به اراضی کشت شده انتقال می‌دادند جمع آوری و به سمت سد فریمان روانه کردند.



وی گفت: هر گونه برداشت آب به صورت غیر مجاز ممنوع است و با متخلفان به صورت قاطع برخورد خواهد شد.