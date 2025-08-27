پخش زنده
در جنگ جهانی دوم، همدان به اشغال نیروهای متفقین درآمد که پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گستردهای را به همراه داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جریان اشغال همدان از این قرار بود که صبح جمعه ششم شهریور ماه ۱۳۲۰ هواپیماهای شوروی در آسمان شهر همدان به پرواز درآمدند و اشیایی را رها کردند.
مردم به گمان اینکه اعلامیه است خودشان را به محل فرود نزدیک کردند غافل از آنکه این اشیا بمبهای مرگبار هستند، با انفجار این بمبها بیش از ۳۰۰ نفر مجروح و ۱۵ تن شهید شدند.
هشتم شهریورماه، همدان به تصرف درآمد و ژنرال آیزردود مأمور اشغال همدان بود، به سرعت تانکها و ماشین نظامی تیپ خود را روانه همدان کرد و در ساعت ۷ بعدازظهر روز هشتم شهریور ۱۳۲۰ این شهر را به تصرف خود درآورد.
با این بمبارانها، شبکه برق و تلفن همدان منهدم و چنانکه در اسناد تاریخی آمده است، شدت انفجارها به حدی بود که قطعاتی از سر و دست و دیگر اعضای بدن به در و دیوار چسبیده بود.
به دنبال این بمباران وحشتناک و ویرانگر، مردم، شهر را تخلیه و به خارج از شهر و روستاها پناهنده شدند و تا چندین ماه آواره روستاها بوده و در نهایت سختی، زندگی میکردند.
این حضور موجب ناامنی اقتصادی، قحطی، کمبود ارزاق، تورم، و رکود در همدان شد؛ همچنین، بحران نان، شیوع بیماری، ورود مهاجران و گسست اجتماعی از دیگر پیامدهای حضور متفقین در این شهر بود.