پیشبینی وقوع ناپایداریهای جوی در استان بوشهر
هواشناسی بوشهر وزش بادهای جنوبی، رطوبت بالای هوا و احتمال وقوع ناپایداریهای جوی در برخی نقاط را پیشبینی کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که امروز و روز پنجشنبه در ساعتهایی از بعدازظهر تا اوایل شب با افزایش ابر در برخی مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی مورد انتظار است.
حسین مستانه افزود: همچنین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
وی گفت: جهت وزش باد متغیر، بیشتر جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در ساعتهای عصرگاهی در مناطق جنوبی و شرقی استان در هنگام وقوع ناپایداری بیشاز ۴۲ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر و امروز تا اواخر وقت در برخی ساعتها ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
به گفته مستانه، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۴:۳۵، مد اول ساعت ۱۰:۱۰، جزر دوم ساعت ۱۶:۲۵ و مد دوم ساعت ۲۲:۴۰ دقیقه خواهد بود.