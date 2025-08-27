در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون و ۱۳۳ هزار نفر به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) پیوسته‌اند که از این میان، حدود ۹۱۸ هزار نفر فرآیند احراز هویت خود را تکمیل کرده‌اند. این افزایش چشمگیر نشان‌دهنده رشد اعتماد به بازار سرمایه و تسهیل دسترسی به خدمات مالی دیجیتال در دولت چهاردهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: با این ثبت‌نام‌های جدید، تعداد کل سهامداران ثبت‌نامی از ابتدای راه‌اندازی سجام تاکنون به بیش از ۴۷ میلیون نفر رسیده است که بیش از ۴۰ میلیون نفر احراز هویت شده‌اند.

این آمار نشان می‌دهد که سامانه سجام به تدریج به عنوان یک استاندارد ضروری برای هر فعال بازار سرمایه شناخته شده است. این ارقام، افزایشی چشمگیر را در تعداد سهامداران فعال نشان می‌دهد که نتیجه تلاش‌های دولت چهاردهم در زمینه تسهیل ورود سرمایه‌های خرد به بازار سرمایه و افزایش اعتماد عمومی به زیرساخت‌های الکترونیکی این حوزه است.