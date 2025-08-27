پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم استقرار جریانات جنوبی و افزایش شرجی در برخی مناطق استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت :بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار جریانات جنوبی میباشد که، تا روزهای آغازین هفته پیش رو علاوه بر سواحل و مناطق جنوبشرقی، در مناطق جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخشهای شمالی استان به تناوب (به ویژه در روز پنجشنبه) شاهد افزایش رطوبت و شرجی خواهیم بود.
وی افزود : در این ایام با توجه به افزایش رطوبت، رشد ابر در ارتفاعات و مه رقیق در نوار ساحلی و مناطق جنوبی دور از انتظار نیست.
در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۹ و ایذه با دمای ۲۵.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۷ و کمینه دمای ۲۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.