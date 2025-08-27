به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب به قلم مسعود مختاری، نگاهی جدید به سیره شهداست و مخاطب این کتاب مسئولان هستند. مسئولانی که باید بداند علاوه بر بی حجابی و بی نمازی به احترام خون شهدا خیلی چیز‌ها ممنوع است!

برشی از متن کتاب:

از وقتی ناصر فرماندار پاوه شد اهل سفارش کردن برای این و آن نبود و سفارش کسی را هم قبول نمی‌کرد. رئیس جمهور به او نامه زده بود تا یک نفر را ببرد سرکار، داخل نامه سفارش کرده بود که حتماً کار مناسب و خوبی برایش دست و پا کند. تا فهمید بین رئیس جمهور و آن شخص، ارتباط شخصی بوده نامه را پاره کرد و دور ریخت. گفت: من اهل پارتی بازی و سفارش نیستم، حتی برای رئیس جمهور!

کتاب پشت میز نَشین‌ها همزمان با هفته دولت در ۱۶۸ صفحه در انتشارات روایت فتح منتشر شد.