همزمان با هفته دولت کتاب «پشت میز نَشینها» خاطراتی از پشت میزنَشینها برای پشت میز نشین ها» در انتشارات روایت فتح روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب به قلم مسعود مختاری، نگاهی جدید به سیره شهداست و مخاطب این کتاب مسئولان هستند. مسئولانی که باید بداند علاوه بر بی حجابی و بی نمازی به احترام خون شهدا خیلی چیزها ممنوع است!
برشی از متن کتاب:
از وقتی ناصر فرماندار پاوه شد اهل سفارش کردن برای این و آن نبود و سفارش کسی را هم قبول نمیکرد. رئیس جمهور به او نامه زده بود تا یک نفر را ببرد سرکار، داخل نامه سفارش کرده بود که حتماً کار مناسب و خوبی برایش دست و پا کند. تا فهمید بین رئیس جمهور و آن شخص، ارتباط شخصی بوده نامه را پاره کرد و دور ریخت. گفت: من اهل پارتی بازی و سفارش نیستم، حتی برای رئیس جمهور!
کتاب پشت میز نَشینها همزمان با هفته دولت در ۱۶۸ صفحه در انتشارات روایت فتح منتشر شد.