دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی: امر به معروف و نهی از منکر اولین قدم در کاهش آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجتالاسلام فرخی، امر به معروف را وظیفهای عمومی و زیربنای تمامی حرکتهای اجتماعی در اسلام دانست و گفت: نشست هماندیشی دبیران امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی در راستای احیاء مسئولیت پذیری اجتماعی برگزار میشود.
او افزود: چنانچه شاهد رشد مسئولیتپذیری اجتماعی در جامعه باشیم، در نتیجه کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی را در کشور خواهیم داشت.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی ادامه داد: یکی از وظایف دبیران امر به معروف دستگاههای اجرایی تقویت و گسترش روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی در بین کارکنان دستگاه و نیز پیگیری رفع نقاط ضعف دستگاه اجرایی با همکاری ستاد امر به معروف است.