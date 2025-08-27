دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی: امر به معروف و نهی از منکر اولین قدم در کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

امر به معروف و نهی از منکر تبلور مسئولیت‌پذیری اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام فرخی، امر به معروف را وظیفه‌ای عمومی و زیربنای تمامی حرکت‌های اجتماعی در اسلام دانست و گفت: نشست هم‌اندیشی دبیران امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی در راستای احیاء مسئولیت‌ پذیری اجتماعی برگزار می‌شود.

او افزود: چنانچه شاهد رشد مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه باشیم، در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را در کشور خواهیم داشت.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی ادامه داد: یکی از وظایف دبیران امر به معروف دستگاه‌های اجرایی تقویت و گسترش روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بین کارکنان دستگاه و نیز پیگیری رفع نقاط ضعف دستگاه اجرایی با همکاری ستاد امر به معروف است.