با حضور ۱۳۳ ورزشکار از سراسر ایران بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور به میزبانی شهر سقز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور به مدت ۶ روز و به میزبانی شهر سقز در سالن ورزشی شهید آبدرم سقز با حضور ورزشکارانی از ۳۳ استان کشور و با استقبال مسئولین استانی و شهرستانی در این شهر رسما آغاز بکار کرد.

احمد میرزایی عضو هیات رئیسه فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران و عضو هیات داوری این دوره از مسابقات عنوان کرد: این مسابقات با هدف انتخاب بهترین بوکسر‌های ایران به مدت ۶ روز برگزار و نفرات برتر برای حضور در تیم ملی کشور انتخاب می‌شوند.

کریمی سرداور، مربی و عضو رسمی فدراسیون بوکس کشور هم با اشاره به حضور داوران ملی و بین المللی در این مسابقات گفت: قضاوت این دوره از مسابقات بر عهده ۳۵ داور رسمی فدراسیون است که برای انتخاب بهترین‌ها در بین ۱۳۳ ورزشکار در قالب ۱۲۶ مبارزه از سراسر کشور قضاوت می‌کنند.

فرزاد خاکی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان هم با اشاره به میزبانی استان کردستان برای دومین بار این مسابقات عنوان کرد: امیدواریم میزبان خوبی برای این دوره از مسابقات بوده و از استان کردستان افراد‌های توانمندی را راهی تیم ملی کنیم.

شاهو قیصری رئیس هیات بوکس شهرستان هم گفت: این مسابقات از سوم تا هشتم شهریورماه به مدت ۶ روز در سقز برگزار و رسما از چهارم شهریور آغاز بکار کرده است، زمان مسابقات هر روز از ساعت ۴ الی ۱۰ شب در سالن ورزشی شهید آبدرم بوده و علاقمندان به این ورزش حرفه‌ای می‌توانند در این مسابقات حضور یابند.