پخش زنده
امروز: -
سفیر ازبکستان در ایران در دیدار با استاندار اصفهان، بر توسعه همهجانبه روابط تجاری، اقتصادی و بهویژه گردشگری بین دو منطقه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرید الدین نصریاف در دیدار با استاندار اصفهان گفت:این ملاقات با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه برگزار شد و با وجود پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی بین دو کشور، رسماً از استاندار اصفهان دعوت میکنم همراه یک هیئت بلندپایه رسمی به شهرهای تاریخی سمرقند و بخارا سفر کنند.
نصری اف با بیان اینکه برای شخص من، اصفهان جایگاه بسیار مهمی دارد، افزود: من در سمرقند به دنیا آمده و تحصیل کردم و زمانی که در اصفهان هستم، احساس میکنم در سمرقند به سر میبرم و این دومین باری است که با فرزندم به این شهر سفر کردهام و قبلاً نیز با پدر و مادرم میهمان اصفهان بودیم.
سفیر ازبکستان در ایران با اشاره به پیشینه موفق همکاریها، از سفر موفقیتآمیز هیئتی ۱۰۰ نفره از تجار و فعالان اقتصادی خراسان رضوی به ازبکستان و همچنین سفر هیئتی ازبکستانی به ایران خبر داد و اظهار کرد:ما در زمینه تجاری رفتار و تعاملات بسیار خوبی با ایران داشتهایم.
وی نامگذاری خیابان سمرقند در اصفهان و برعکس را، مشابه آنچه به پاس احترام به ابوعلی سینا در همدان انجام شده، پیشنهاد داد و آن را نمادی عمیق از پیوند دیرینه دو فرهنگ دانست.
وی با اشاره به برنامههای گسترده ازبکستان در صنعت گردشگری افزود: ما سال گذشته میزبان ۱۲ میلیون گردشگر بودیم و هدفگذاری امسال ما رسیدن به مرز ۱۵ میلیون گردشگر است و ما کشورهای دوستی هستیم و پتانسیل بسیاری برای همکاری در این حوزه داریم.
وی از برنامهریزی برای افزایش پروازهای هفتگی بین تهران و تاشکند خبر داد و بر هماهنگی برای اعزام هیئتهای مشترک تجاری، اقتصادی و گردشگری تاکید کرد تا سطح مبادلات به طور چشمگیری افزایش یابد.
سفیر ازبکستان گفت:این دیدار، فصل جدیدی از روابط خواهرخواندگی بین فرهنگها و اقتصادهای دو منطقه غنی از تاریخ و تمدن را نوید میدهد.