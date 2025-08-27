پخش زنده
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل از فعالیت ۱۸۲ مرکز درمانی بخش خصوصی دامپزشکی در این استان با هدف ارائه خدمات مطلوب به بهرهبرداران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر مهدی فیضی افزود: از این تعداد ۶۴ مرکز درمانی و مایهکوبی ، ۹۸ داروخانه دامپزشکی ، ۱۱ شرکت پخش دارو، واکسن، سموم و مواد بیولوژیک، چهار کارخانه تولید دارو و مکملهای دامپزشکی و پنج باب آزمایشگاه دامپزشکی است.
وی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی دامداران به دلیل عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی و نبود مراکز درمانی تخصصی دامپزشکی دامداران به مراکز دولتی مراجعه میکردند، اظهار کرد: در مراکز دولتی هم به علت محدودیت امکانات ،خدمات مطلوب به ارباب رجوع و مراجعهکنندگان ارائه نمیشد.
وی بیان کرد: امروز در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی با ایجاد و راهاندازی مراکز درمانی تخصصی دام و طیور توسط بخش خصوصی ضمن کسب رضایت دامداران، شاهد کاهش چشمگیر بیماریهای دام و طیور و بیماریهای مشترک بین انسان و دام در جامعه هستیم.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با تاکید بر صدور مجوز فعالیت مراکز بخش خصوصی در مناطق کمبرخوردار استان، اضافه کرد: این مراکز و درمانگاهها در تمامی شهرستانها ، مراکز بخشها و روستاهای استان دایر بوده و دامداران در فاصله زمانی اندک به آن دسترسی دارند.
دکتر فیضی با بیان اینکه پارسال یکهزار و ۷۶۹ مورد بازدید و بازرسی از مراکز درمانی دام و طیور بخش خصوصی در نقاط مختلف استان انجام شد، گفت: در راستای اجرای دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور، کارشناسان این اداره کل به صورت مستمر بر حسن اجرای ضوابط، مقررات و دستورالعملهای بهداشتی دامپزشکی در این مراکز نظارت دارند.