به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دکتر مهدی فیضی افزود: از این تعداد ۶۴ مرکز درمانی و مایه‌کوبی ، ۹۸ داروخانه دامپزشکی ، ۱۱ شرکت پخش دارو، واکسن، سموم و مواد بیولوژیک، چهار کارخانه تولید دارو و مکمل‌های دامپزشکی و پنج باب آزمایشگاه دامپزشکی است.

وی با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی دامداران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نبود مراکز درمانی تخصصی دامپزشکی دامداران به مراکز دولتی مراجعه می‌کردند، اظهار کرد: در مراکز دولتی هم به علت محدودیت امکانات ،خدمات مطلوب به ارباب رجوع و مراجعه‌کنندگان ارائه نمی‌شد.

وی بیان کرد: امروز در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی با ایجاد و راه‌اندازی مراکز درمانی تخصصی دام و طیور توسط بخش خصوصی ضمن کسب رضایت دامداران، شاهد کاهش چشمگیر بیماری‌های دام و طیور و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در جامعه هستیم.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل با تاکید بر صدور مجوز فعالیت مراکز بخش خصوصی در مناطق کم‌برخوردار استان، اضافه کرد: این مراکز و درمانگاه‌ها در تمامی شهرستان‌ها ، مراکز بخش‌ها و روستاهای استان دایر بوده و دامداران در فاصله زمانی اندک به آن دسترسی دارند.

دکتر فیضی با بیان اینکه پارسال یک‌هزار و ۷۶۹ مورد بازدید و بازرسی از مراکز درمانی دام و طیور بخش خصوصی در نقاط مختلف استان انجام شد، گفت: در راستای اجرای دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور، کارشناسان این اداره کل به صورت مستمر بر حسن اجرای ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی در این مراکز نظارت دارند.