استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۲ هزار و ۸۰۰میلیارد ریال برای احداث ۲ نیروگاه خورشیدی به منظور تولید برق در شهرستان بهمئی اختصاص یافته است.

ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی در حاشیه آیین کلنگ‌زنی و افتتاح طرح‌های عمرانی و اقتصادی شهرستان بهمئی افزود: عملیات ساخت یک نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی با اعتبار چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ربال و یک نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی با اعتباری حدود هشت هزار میلیارد ریال در شهرستان بهمئی آغاز شد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت چهاردهم برای توسعه انرژی پاک تصریح کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها گامی برای کاهش ناترازی انرژی است.

رحمانی یادآور شد: ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی انرژی خورشیدی با توجه به مزایایی مانند کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، تولید برق بدون نیاز به آب و کاهش آلودگی هوا یکی از راهکار‌های مناسب رفع همیشگی دغدغه مردم درباره کمبود برق و قطع آن در روز‌های گرم تابستان است.

وی تاکید کرد: همزمان با هفته دولت ۱۱۰طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان بهمئی کلنگ‌زنی و افتتاح شده است که برای اجرای این طرح‌ها با ۶هزار و ۶۷۰میلیارد ریال در شهرستان بهمئی اعتبار اختصاص یافته است.