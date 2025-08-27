اختصاص اعتبار ویژه برای ساخت نیروگاه خورشیدی بهمئی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۲ هزار و ۸۰۰میلیارد ریال برای احداث ۲ نیروگاه خورشیدی به منظور تولید برق در شهرستان بهمئی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در حاشیه آیین کلنگزنی و افتتاح طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرستان بهمئی افزود: عملیات ساخت یک نیروگاه خورشیدی ۱۲ مگاواتی با اعتبار چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد ربال و یک نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی با اعتباری حدود هشت هزار میلیارد ریال در شهرستان بهمئی آغاز شد.
وی با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم برای توسعه انرژی پاک تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرحها گامی برای کاهش ناترازی انرژی است.
رحمانی یادآور شد: ایجاد نیروگاههای خورشیدی انرژی خورشیدی با توجه به مزایایی مانند کاهش مصرف سوختهای فسیلی، تولید برق بدون نیاز به آب و کاهش آلودگی هوا یکی از راهکارهای مناسب رفع همیشگی دغدغه مردم درباره کمبود برق و قطع آن در روزهای گرم تابستان است.
وی تاکید کرد: همزمان با هفته دولت ۱۱۰طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان بهمئی کلنگزنی و افتتاح شده است که برای اجرای این طرحها با ۶هزار و ۶۷۰میلیارد ریال در شهرستان بهمئی اعتبار اختصاص یافته است.
رحمانی گفت: افتتاح پروژه زیباسازی ورودی شهر سرآسیاب یوسفی با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال یکی از طرحهای بهرهبرداری شده در این شهرستان است.