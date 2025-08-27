نویسنده کتاب گفت: اهتمام رهبر انقلاب به حوزه کتاب، تنها به نوشتن تقریظ ختم نمی‌شود؛ ایشان با دیدار‌های شفاهی و تماس‌های دفتر، دلگرمی و تشکر خود را از نویسندگان ابراز می‌دارند، امری که غالباً در سکوت رسانه‌ها اتفاق می‌افتد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مومنی نویسنده کتاب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به موضوع تقریظ‌نویسی رهبر معظم انقلاب و اهتمام ایشان به حوزه کتاب پرداخت و گفت: تقریظ‌نویسی ایشان دو دوره متمایز دارد. یک دوره مربوط به سال‌های پس از انقلاب است که تقریظ‌ها فقط برای ناشر ارسال می‌شد و نویسنده در جریان قرار می‌گرفت. اما دوره باشکوه و رسانه‌ای شدن این تقریظ‌ها، به دهه ۹۰ بازمی‌گردد که تا امروز نزدیک به ۴۰ عنوان کتاب معرفی شده است.

وی افزود: توجه مقام معظم رهبری به نویسندگان تنها به تقریظ محدود نمی‌شود: گاهی ایشان دیدار‌هایی با نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب دارند و به صورت شفاهی تشویق‌هایی می‌فرمایند. در موارد دیگری نیز از دفتر ایشان با نویسنده تماس گرفته می‌شود و ابلاغ می‌گردد که کتاب ایشان مورد مطالعه رهبری قرار گرفته و ایشان از نویسنده تشکر کرده‌اند که البته این موارد معمولاً رسانه‌ای نمی‌شود.

این نویسنده به نکته قابل تأملی اشاره کرد: اهمیت این موضوع در آن است که رهبر معظم انقلاب، با وجود مسئولیت‌های سنگین، هیچ‌گاه نسبت به کتاب بی‌اعتنا نبوده‌اند. چندی پیش یکی از کتبی که ایشان برای آن تقریظ نوشته بودند و منتشر شد، درباره لانه جاسوسی بود. نکته جالب توجه این بود که ایشان این کتاب را در زمانی خوانده بودند که شرایط کشور بسیار پرالتهاب بود و کمتر کسی در آن زمان فرصت مطالعه کتاب داشت.

مومنی به عادت کتاب‌خوانی رهبری اشاره کرد: ایشان بار‌ها اشاره کرده‌اند که این کتاب‌ها را در زمان کار و روز نمی‌خوانند، بلکه معمولاً پیش از خواب به مطالعه می‌پردازند. این موضوع نشان می‌دهد که در هیچ زمانی، کتاب‌خوانی از برنامه روزانه ایشان حذف نشده است.

کتاب یار مهربان؛ تمدن‌سازی و لذت بی‌بدیل مطالعه در عصر رسانه‌های نوین

مومنی گفت: از نگاه من، کتاب و کتابخوانی ریشه در زندگی دارد و کشوری که به دنبال ایجاد تمدن است، نمی‌تواند نسبت به کتاب بیگانه باشد.

وی معتقد است هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جای کتاب را پر کند، حتی رسانه‌های امروزی.

مومنی واژه یار مهربان را واژه‌ای سنگین و وزین برای کتاب دانست و گفت: کتاب یار مهربان و انیس انسان است.

مومنی همچنین به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان معمولاً جزو کسانی بودند که وقت بسیار خوبی را برای بازدید از نمایشگاه می‌گذاشتند. نمایشگاه کتاب تهران در طول این ۴۰ سال، یکی از اتفاقات بزرگ و مهم فرهنگی کشور بوده است.

فرایند انتخاب کتاب برای تقریظ توسط رهبر معظم انقلاب: از نگاه شخصی تا رعایت عدالت

مومنی در ادامه صحبت‌هایش به سوالی درباره نحوه انتخاب کتب برای تقریظ توسط رهبر معظم انقلاب پاسخ داد و اظهار داشت: ممکن است کسانی پیشنهاداتی برای تقریظ یا یادداشت روی برخی کتاب‌ها به مقام معظم رهبری ارائه دهند، اما ایشان معمولاً به این درخواست‌ها اعتنا نمی‌کنند.

این نویسنده با اشاره به دیدار‌های رهبری با نویسندگان و شاعران، گفت: در این دیدارها، مولفین بسیاری کتاب‌های خود را به ایشان تقدیم می‌کنند و انتظار دارند که مورد توجه قرار گیرد.

مومنی به نقل از رهبر معظم انقلاب بیان کرد که ایشان خود فرموده‌اند: من اینطور هستم که کتابی را می‌خوانم؛ اگر مرا گرفت ادامه می‌دهم و اگر نگرفت، ادامه نمی‌دهم.

وی افزود: ایشان تأکید کرده‌اند که اینگونه نیست که فقط کتاب‌های جدید روی میزشان بیاید. گاهی اوقات ایشان نویسنده یا کتابی را می‌شناسند و خودشان آن را برمی‌دارند و مطالعه می‌کنند. اگر کتاب انتظارات ایشان را برآورده کند و لازم باشد، تقریضی برای آن می‌نویسند که منتشر شود.

مومنی همچنین به جنبه‌ای دیگر از شیوه انتخاب کتاب توسط رهبری اشاره کرد که نشان از رعایت عدالت دارد: ایشان فرمودند که گاهی اوقات هیچ کتابی را نمی‌شناسند؛ در این مواقع چشمانشان را می‌بندند و یک کتاب را برمی‌دارند. اگر خوب بود، می‌خوانند و ادامه می‌دهند و اگر نبود، کتاب دیگری برمی‌دارند. این شیوه برای رعایت عدالت است تا فقط نویسندگان معروف مورد توجه قرار نگیرند و به همه فرصت داده شود.

وی تأکید کرد: تا آنجا که بنده اطلاع دارم، تقریظ‌های ایشان به درخواست کسی نیست و معمولاً به این درخواست‌ها اعتنا نمی‌کنند. البته ممکن است فردی که مورد اعتماد ایشان است، کتاب خوبی را پیشنهاد دهد، اما این به معنای درخواست مستقیم برای تقریض نیست و تصمیم نهایی برای نوشتن تقریظ بر عهده خود ایشان است.

نقش رهبر معظم انقلاب در معماری مکتب هنر انقلاب اسلامی و ضرورت نظریه‌پردازی

مومنی گفت: وقتی از مکتب هنر انقلاب اسلامی صحبت می‌کنیم، کنکاش درباره ویژگی‌های آن زمان زیادی می‌طلبد.

وی رهبر معظم انقلاب را یکی از معماران اصلی این مکتب دانست و افزود: این مکتب کاملاً مبتنی بر معارف و جهان‌بینی خودمان است و در بیان منویات انقلاب اسلامی و منویات انسان ایرانی بسیار مؤثر است.

این نویسنده با اشاره به مزیت‌های این مکتب، اظهار داشت: خوشبختانه این مکتب، لکنت زبان‌های مکتب هنری حاصل از ترجمه را ندارد.

مومنی تأکید کرد که اگر قرار باشد ادبیات ایران در عرصه جهانی جایگاهی پیدا کند، حتماً از همین طریق خواهد بود.

وی افزود: نویسندگان ما، به ویژه نویسندگان جوان، به اهمیت این موضوع پی برده‌اند. اما مومنی به یک چالش مهم در این زمینه اشاره کرد: مشکل ما این است که دانشگاه‌های ما باید فروع جدی داشته باشند تا بتوانند این مکتب را نقد کنند و در حوزه نظریه‌پردازی، مسائل مربوط به آن را بیان کنند.

توصیه به مطالعه کتاب پاسیاد پسر خاک و اهمیت نقش قهرمان در ادبیات

مومنی به معرفی کتاب پاسیاد پسر خاک پرداخت و ابراز امیدواری کرد که این اثر به زودی در کشور، به ویژه در استان قزوین، معرفی شود.

وی از همه علاقه‌مندان به کتاب‌خوانی دعوت کرد تا این کتاب را مطالعه کنند.

این نویسنده با تأکید بر تأثیر مثبت این کتاب، گفت: همانطور که در اوایل صحبت‌های خود اشاره کردم، این کتاب حال آدم را خوب می‌کند، زیرا قهرمانانی را به انسان معرفی می‌کند.

مومنی به اهمیت وجود قهرمان در زندگی اشاره کرد و افزود: ما نیاز به قهرمان داریم. ما در زندگی خصوصی و معمولی خود، آدم‌های معمولی هستیم، اما منِ عالی خودمان را در سیمای قهرمانان می‌بینیم؛ لذا قهرمانان برای ما آینده می‌سازند و افق تعیین می‌کنند.

ابوترابی، نمادی از انسان انقلاب اسلامی و نقطه ثقل اردوگاه‌های اسارت

مومنی، نویسنده یکی از کتب منتشر شده، در سخنانی به بررسی ابعاد شخصیتی شهید حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی‌اکبر ابوترابی پرداخت و وی را بی‌شک از نمونه‌های برجسته «انسان انقلاب اسلامی» معرفی کرد.

وی تأکید کرد که انقلاب اسلامی چنین انسان‌هایی را به جهان معرفی کرده و امروز کشور ما را از نگاه قهرمانانش می‌شناسند.

مومنی با اشاره به سوابق درخشان مرحوم ابوترابی در برهه‌های مختلف، از دوران مبارزات و همکاری با شهید اندرزگو گرفته تا دوران پس از جنگ و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اگرچه ابوترابی در تمام این مراحل شخصیتی پیگیر و محبوب بودند و به وظایف خود کاملاً عمل می‌کردند، اما بدون شک مهمترین و مشهورترین امتحان بزرگ ایشان به دوران اسارت بازمی‌گردد.

این نویسنده به آسیب‌پذیری طبیعی اسرا در اردوگاه‌های دشمن و امکان وقوع هر اتفاق ناگواری اشاره کرد و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب در پیام شهادت آقای ابوترابی فرمودند، ایشان مانند خورشید در اردوگاه‌ها درخشیدند و به اسرای ما نور بخشیدند و آنها را زنده نگه داشتند. این تعبیر بسیار دقیق است؛ ایشان به واقع یک نقطه ثقل و تکیه‌گاهی برای آزادگان بودند و نقش مهمی در آن زمان ایفا کردند که ابوترابی را در چشمان ما بسیار بزرگ و در دل ما عزیز می‌کند.

قهرمانان هویت‌بخش در عصر بحران هویت

مومنی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت پرداختن به قهرمانان در عصر حاضر اشاره کرد و افزود: در روزگاری که کل جهان دچار بحران هویت است، پرداختن به قهرمانانی، چون آقای ابوترابی بسیار ضروری است. مطالعه زندگی این بزرگان، حال ما را خوب می‌کند و در روزگاری که معمولاً از آدم‌ها بد می‌شنویم، ما را با عظمت و بزرگی انسان‌ها آشنا می‌سازد و الگو‌هایی برای تبیین ارائه می‌دهد.

قزوین، مهد قهرمانان فراملی

وی همچنین به وجود قهرمانان بزرگ در استان قزوین اشاره کرد و گفت: خوشبختانه استان قزوین نیز قهرمانان بزرگی دارد که فراتر از سطح ملی مطرح هستند. از جمله این عزیزان می‌توان به سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری اشاره کرد که دوران اسارت ایشان نیز بسیار عجیب و سخت بود؛ ۱۸ سال اسارت در سلول انفرادی، که خود نشان از عظمت و صبر این قهرمان دارد.

مومنی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی در ایام شهادت ایشان، خاطرنشان کرد: شهید رجایی در حوزه حکمرانی به عنوان رئیس‌جمهور، پدیده‌ای کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر بوده‌اند. از این رو، خواندن کتاب‌هایی درباره این بزرگان و قهرمانان برای همه ما لازم و مفید است.