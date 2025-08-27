به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلو واتی بیمه سلامت استان، متصل به شبکه برق، ۲۸ طرح گازرسانی، طرح زیرسازی و آسفالت معابر روستای امیر آباد به متراژ ۲۶۸۰۰ متر مربع، اهدای ۲۵۰ جلد سند مالکیت روستایی و بهره برداری از ۱۸۰ واحد مسکونی روستایی و نه هزار و ششصد و شصتمین واحد مقاوم روستایی طرح‌هایی بود که امروز در نقاط مختلف شهرستان بیرجند افتتاح شد.

برای این طرح‌ها در مجموع بیش از ۲۱۰ میلیارد و ۹۴۷ میلیون تومان هزینه شده است.

۲۸ طرح گازرسانی که امروز افتتاح شد شامل گازرسانی به ۱۱ واحد صنعتی و تولیدی، گازرسانی به طرح نهضت ملی مسکن ۷۲۰ واحدی زعفرانیه، گازرسانی به منطقه صنوف آلاینده، اجرای توسعه شبکه مناطق الحاقی شهری و روستایی و آغاز عملیات گازرسانی به ۷ واحد صنعتی و تولیدی بود که ۷۴۰ خانوار از مزایای آن بهره‌مند شدند.