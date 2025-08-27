بهره برداری از ۲۱۱ طرح در چهارمین روز از هفته دولت در بیرجند
۲۱۱ طرح عمرانی و اجتماعی در چهارمین روز از هفته دولت در بیرجند به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳۰ کیلو واتی بیمه سلامت استان، متصل به شبکه برق، ۲۸ طرح گازرسانی، طرح زیرسازی و آسفالت معابر روستای امیر آباد به متراژ ۲۶۸۰۰ متر مربع، اهدای ۲۵۰ جلد سند مالکیت روستایی و بهره برداری از ۱۸۰ واحد مسکونی روستایی و نه هزار و ششصد و شصتمین واحد مقاوم روستایی طرحهایی بود که امروز در نقاط مختلف شهرستان بیرجند افتتاح شد.
برای این طرحها در مجموع بیش از ۲۱۰ میلیارد و ۹۴۷ میلیون تومان هزینه شده است.
۲۸ طرح گازرسانی که امروز افتتاح شد شامل گازرسانی به ۱۱ واحد صنعتی و تولیدی، گازرسانی به طرح نهضت ملی مسکن ۷۲۰ واحدی زعفرانیه، گازرسانی به منطقه صنوف آلاینده، اجرای توسعه شبکه مناطق الحاقی شهری و روستایی و آغاز عملیات گازرسانی به ۷ واحد صنعتی و تولیدی بود که ۷۴۰ خانوار از مزایای آن بهرهمند شدند.
بهره برداری از ۲۱۱ طرح در چهارمین روز از هفته دولت در بیرجند بهره برداری از ۲۱۱ طرح در چهارمین روز از هفته دولت در بیرجند بهره برداری از ۲۱۱ طرح در چهارمین روز از هفته دولت در بیرجند بهره برداری از ۲۱۱ طرح در چهارمین روز از هفته دولت در بیرجند بهره برداری از ۲۱۱ طرح در چهارمین روز از هفته دولت در بیرجند