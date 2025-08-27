به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل ۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

شنبه ۸ شهریور

شهرداری بندرعباس - مقاومت گلساپوش یزد

داوران: امید خزایی، عیسی بوعذار، امیررضا طغرلی و رحمان افضلی ناظر: فرشید حقیقت جو

چادرملو اردکان - فولاد هرمزگان

داوران: سیدحسین علوی کیا، ابراهیم حبیبی افتخار، سیدمحمد موسوی و سید مصطفی عابدی ناظر: رضا عبدی

پارس جنوبی بوشهر - هدف سمنان

داوران: محمدحسین مردانی، عسگری خسروی، محمد عشافلی و علی احمدی ناظر: علی شریفات

ملوان بندرانزلی - شاهین خزر رودسر

داوران: ابراهیم کرد، هاشم امیری، مهدی قربانفکر و آرمین دیانتی ناظر: زاهد صدیقی