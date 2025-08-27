پخش زنده
همزمان با هفته دولت، فاز توسعه و بهسازی سامانه رصد اپتیکی اجرام فضایی آسیا-اقیانوسیه در مرکز فضایی ماهدشت تکمیل و بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صبح امروز (۵ شهریور ۱۴۰۴) با حضور حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران و معاونین و مدیران این سازمان، فاز توسعه و بهسازی زیرساختهای سامانه رصد اپتیکی اجرام فضایی به بهره برداری رسید.
بنا بر اعلام و گزارش سازمان فضایی ایران، سامانه رصد اپتیکی اجرام فضایی آسیا - اقیانوسیه (Asia-Pacific Optical Space object Observation System) به عنوان فاز اول از پروژه بینالمللی مشترک با سازمان همکاری فضایی آسیا-اقیانوسیه (اپسکو) در حوزه پایش فضایی، در سالهای گذشته با ایجاد سه رصدخانه در ایران، پاکستان و پرو آغاز بکار کرد.
ماموریت این سامانه ، رصد مستمر اجرام فضایی شامل مدارگردها، پسماندهای فضایی و اجرام نزدیک به زمین است. تلسکوپ نصب شده در سه رصدخانه این سامانه به صوت انحصاری با هدف رصد اجرام فضایی طراحی و ساخته شده است.
برای تکمیل شبکه رصدی، فاز دوم از این پروژه با عنوان رصدخانههای علوم فضایی آسیا - اقیانوسیه (Asia-Pasific Space Science Observatories)، با ایجاد هشت رصدخانه دیگر در تمام کشورهای عضو اپسکو در حال اجراست.