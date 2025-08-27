به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فاطمه راشکی با اشاره به نقش سه‌گانه شهرداری شهروندان و قانون در این زمینه گفت: قانون برای هر دستگاه وظایف مشخصی تعریف کرده و ضروری است همه در کنار مدیریت شهری ایفای نقش کنند.

وی افزود: در موضوع رهاسازی دام زنده در معابر، از جمله پیاده‌رو بلوار کشاورز، سازمان دامپزشکی، مسئول مستقیم است، همچنین عرضه مواد غذایی، شیر خشک، روغن در خارج از یخچال درمعابر سطح شهر که علاوه بر سد معبر، تهدیدی برای سلامت شهروندان به شمار می‌رود، باید با ورود و نظارت اداره بهداشت جمع‌آوری شود.

همچنین در بحث دست فروشان کنار اصناف و کسبه نیاز است اتحادیه اصناف در خصوص ساماندهی و جمع کنار مدیت شهری باشند.

راشکی گفت: پلیس راهور نیز در زمینه توقف و پارک غیرمجاز خودرو‌ها وظیفه دارد در کنار مدیریت شهری حضور مؤثر داشته باشد.

راشکی ادامه داد: در همین راستا کارگروهی تحت عنوان گشت سبز با محوریت فرمانداری و حضور دستگاه‌های متولی تشکیل شد تا ساماندهی مشکلات شهری با انسجام بیشتری دنبال شود.