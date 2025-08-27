وزیر آموزش و پرورش از برگزاری حضوری کلاس‌های درس و بازگشایی مدارس به شکل حضوری در مهرماه خبر داد.

مدارس از اول مهرماه به‌شکل حضوری آغاز می‌شود

مدارس از اول مهرماه به‌شکل حضوری آغاز می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با انجام مراحل تکمیلی به کارگیری معلمان، ۳۰ هزار معلم مهر ماه سرکلاس‌های درس باشند و از آنها استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: دولت در یک سال گذشته تلاش کرده تا با اجرای نهضت عدالت آموزشی پروژه‌های بسیاری را پیش ببرد که میزان پیشرفت آنها را به شکل مرتب رصد می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: بیش از ۲۴۰۰ مدرسه در دست افتتاح هستند که بیش از ۱۳ هزار کلاس درس را به نظام آموزشی اضافه می‌کنیم.

کاظمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال آغاز سال تحصیلی جدید به شکل مجازی اظهار کرد: چنین موضوع کذب محض است و مدارس از اول مهرماه به شکل حضوری آغاز خواهند شد.