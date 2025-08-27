طرح کنارگذر شمالی؛ نقطه عطف مهندسی راهسازی کشور
نماینده ویژه رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریا محور کنار گذر شمالی کرج را یکی از مهمترین طرح های زیرساختی کشور خواند و با اشاره به ترافیک سنگین محور تهران کرج قزوین، بهرهبرداری از این آزادراه را گامی مؤثر در کاهش فشار ترافیکی و جهش مهندسی در کشور توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، علی عبدالعلیزاده، نماینده ویژه رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریا محور، در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی استان البرز که با همراهی نماینده عالی دولت در استان البرز انجام شد، هدف از این بازدیدها را ارزیابی میدانی روند پیشرفت پروژههای کلیدی و تلاش برای رفع موانع اجرایی در مسیر توسعه استان عنوان کرد.
وی با اشاره به موقعیت ویژه استان البرز بهویژه شهر کرج، این منطقه را یکی از نقاط راهبردی در شبکه ارتباطی کشور دانست و گفت: البرز نه تنها به دلیل مجاورت با تهران بلکه بهخاطر قرار گرفتن در کریدور ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب کشور، از اهمیت استراتژیک در حوزه حملونقل برخوردار است. توسعه زیرساختهای ارتباطی، شامل جاده، ریل و ارتباطات دیجیتال، شاهکلید رشد اقتصادی در دنیای امروز است و استان البرز هم باید سهم واقعی خود را از این روند بگیرد.
این مقام مسئول با تأکید بر نقش حیاتی آزادراه تهران - کرج - قزوین، گفت: حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد ترافیک کشور در این محور متمرکز است و اتوبان فعلی توان پاسخگویی به این حجم عظیم ترافیکی را ندارد. این فشار ترافیکی نهتنها زندگی روزمره مردم کرج را مختل کرده، بلکه زیانهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای را به کشور وارد میکند. تنها در ساعات خاصی از نیمهشب، شاهد باز شدن گره ترافیکی این مسیر هستیم.
نماینده ویژه رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریا محور پروژه کنار گذر شمالی را یکی از مهمترین پروژههای بر طرفکننده این معضل دانست و افزود: ادامه مسیر آزادراه همت که پیشتر به دلایل فنی و طبیعی در مسیر جاده چالوس متوقف شده بود، با تدبیر مدیران استانی و ملی، مجدداً از سر گرفته شد. این پروژه با توجه به سختی مسیر، ویژگیهای منحصر بهفردی دارد و مهندسان خبره کشور با تلاش شبانهروزی در حال اجرای آن هستند.
عبدالعلیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تمامی عوامل فنی، اجرایی و کارگری پروژه، اظهار کرد: این فاز از پروژه کنارگذر شمالی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه به نوعی کلاس درس پیشرفتهای در مهندسی راهسازی کشور محسوب میشود که میتواند الگوی ساخت اتوبانها و خطوط ریلی در آینده باشد.
وی درباره زمان بهرهبرداری از این پروژه مهم گفت: امیدواریم با برنامهریزی صورتگرفته، تا پایان سال جاری، شاهد بهرهبرداری کامل از این آزادراه باشیم. بدون شک با تکمیل آن، بخش بزرگی از ترافیک ملی از داخل شهر کرج خارج میشود و شهروندان عزیز کرجی که تاکنون با صبوری این بار سنگین ترافیک را تحمل کردهاند، بهزودی نفس راحتی خواهند کشید.
نماینده ویژه رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریا محور در پاسخ سوال خبرنگاران مبنی بر احتمال وجود چالش سر راه اجرای این پروژه، تصریح کرد: این پروژه دارای پشتیبانی ملی است. شخص رئیس جمهور، دکتر پزشکیان، بهطور مستقیم موضوع را پیگیری میکند و من نیز بهعنوان یکی از نمایندگان دولت در استان، سومین یا چهارمین مسئولی هستم که از این پروژه بازدید میکنم. همه ما نگران این پروژه هستیم و همهجانبه از آن حمایت خواهیم کرد.
وی در پایان از تلاش مهندسان، مدیران پروژه و کارگران قدردانی کرد و گفت: در سایه این عزم ملی، انشاءالله مردم بهزودی شاهد به ثمر رسیدن یکی از مهمترین طرحهای عمرانی کشور خواهند بود.