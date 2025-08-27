اتحاد و انسجام ملی مهمترین مولفه موفقیت ایران اسلامی

استاندار بوشهر با بیان این‌که در سطح استان بوشهر فضای همدلی و وحدت و همکاری، برقرار است، گفت: مهم‌ترین مولفه موفقیت ایران اسلامی اتحاد و انسجام ملی است.