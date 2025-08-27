بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت با بیان اینکه مهمترین مولفه موفقیت ایران اسلامی اتحاد و انسجام ملی است، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره و به ویژه در ماههای اخیر بر وحدت و همدلی و اتحاد تاکید داشتهاند و خواستار جلوگیری از انشقاق و اختلافافکنی شدهاند.
وی افزود: در سطح استان بوشهر هم، فضای همدلی و وحدت و همکاری، موجب پیشبرد امور شده است.
استاندار بوشهر ادامه داد: استان در حوزه امنیتی، وضعیت مناسبی دارد و مشکل امنیتی خاصی نداریم و در حوزه اجتماعی نیز به دلیل فرهنگ غنی مردم استان و تلاش دستگاههای ذیربط، از وضعیت بهنسبت خوبی برخورداریم که البته برای رسیدن به نقطه مطلوب، باید کوشش بیشتری داشته باشیم.
وی اظهار کرد: در حوزه عمرانی، با وجود مشکلات و محدودیتهای مالی دولت، توانستیم با پیگیریهای مستمر، تامین مالی کنیم تا طرحهای عمرانی فعالتر شوند.
زارع بیان کرد: رویکرد دولت در تخصیص اعتبارات این است که مصوبات سفر رئیسجمهور را تخصیص کامل دهند.
وی گفت: اکنون چند طرح بزرگ بیمارستانی و چند طرح بزرگراهی در استان در دست اجراست که تکمیل آنها به همراه طرحهای حوزه آب و برق، از اولویتها است.
استاندار بوشهر اضافه کرد: کاهش وابستگی آب استان به استانهای همجوار در دستور کار قرار دارد که تکمیل آبشیرینکنهای در دست اجرا مورد تاکید است.
وی ادامه داد: در زمینه ساخت نیروگاههای خورشیدی، اقدامهای ارزندهای انجام شده بهگونهای که بیشاز ۱۰۰۰ هکتار زمین برای این کار مهم واگذار و قرارداد ۷۰۰ مگاوات تولید برق منعقد شده و تا پایان تابستان آینده، ۴۰۰ مگاوات برق وارد مدار میشود.
زارع گفت: در حوزه اقتصادی نیز اقدامات خوبی انجام شده که امیدوارم منجر به رشد تولید و افزایش اشتغال پایدار شود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز ضمن تبریک هفته دولت به استاندار و معاونین و مدیران استان، با تاکید بر اینکه، انسجام ملی و وفاق اجتماعی از مولفههای تولید قدرت است اظهار کرد: وحدت و همدلی، در قرآن هم مورد تاکید قرار دارد که باید برای جامعه تبیین شود.
آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: اگر در جامعه، وحدت و انسجام را حفظ کنیم، در برابر هر گونه تهدید خارجی، ایستادگی میکنیم و دشمن نمیتواند به توفیقی برسد.
وی بر لزوم تلاش مسئولان برای جلب رضایت مندی مردم تاکید و اظهار کرد: دولت و مردم نباید جدا از همدیگر باشند و باید اعتماد بین مردم و مسئولان حفظ و تقویت شود.
امام جمعه بوشهر افزود: مدیران استان بوشهر بویژه استاندار، تلاش و پیگیری مستمری برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و خدماترسانی به جامعه دارند که شایسته تقدیر است.