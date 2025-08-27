پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش، بر ضرورت بازنگری محتوای برنامه درسی و ارتقای کیفیت آموزش در مدارس کشور تأکید کرد و گفت: هیچ نهادی به اندازه معلم در موفقیت نظام آموزشی نقشآفرین نیست.
به گزارش خبرگرازی صدا و سیما ،علیرضا کاظمی در بازدید از دوره آموزشی توانمندسازی مدیران، معاونین و آموزگاران مدارس مجری طرح آزمایشی برنامه درسی مدرسهای با اشاره به تحولات جهانی در عرصه فناوری و آموزش، گفت: هوش مصنوعی و ابزارهای نوین آموزشی اگرچه فرصتهای بزرگی فراهم میکنند، اما در عین حال میتوانند شکاف آموزشی میان دانشآموزان مناطق برخوردار و محروم را بیشتر کنند. بنابراین باید مراقب باشیم تا عدالت آموزشی حفظ شود.
وی با تأکید بر اینکه محور اصلی یادگیری در مدرسه همچنان معلم است، افزود: همه مدیران، کارشناسان و مسئولان آموزشی وظیفه دارند از معلم پشتیبانی کنند تا او بتواند با انگیزه، عشق و توانمندی کلاس را اداره کند. معلم توانمند، معلم عاشق، معلم با برنامه و معلم دارای طرح درس میتواند موفقیت دانشآموزان را تضمین کند.
کاظمی یکی از برنامههای اصلی وزارت آموزش و پرورش را کیفیتبخشی آموزش در مدارس دولتی دانست و تصریح کرد: ما به دنبال این هستیم که با آموزشهای متنوع و روشهای نوین، فرصت تحول در کلاسهای درس ایجاد کنیم.
وی ضمن تاکید در بازنگری محتوای کتابهای درسی، برنامه درسی را از الزامات جدی تحول آموزشی برشمرد و گفت: تغییر اصلی و پایدار ما تحول در برنامه درسی است زیرا نقطه آغاز تحول در نظام تعلیم و تربیت، اصلاح و تحول در برنامه درسی است که سایر اجزای بسته تربیت و یادگیری در کانون آن کتاب درسی، باید مبتني بر آن بازنگری شوند.محتوای کتابها باید مهارتمحور، جذاب، متناسب با زمان تدریس و متناسب با نیاز مخاطب باشد. در این مسیر، نقشآفرینی و مدیریت معلم در کلاس درس حیاتی است.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت فعالسازی دانشآموزان در کلاس درس اشاره کرد و افزود: معلم در کلاس درس باید بگونهای رفتار کند که کنشگر اصلی دانشآموز باشد نباید معلم تنها گوینده و دانشآموز صرفاً شنونده باشد. باید کلاسها را بازآرایی کنیم تا دانشآموزان نقش فعال داشته باشند و یادگیری مشارکتی شکل بگیرد.
کاظمی در پایان با قدردانی از تلاش همکاران سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و حاضران در دوره آموزشی، اظهار امیدواری کرد که با همدلی و نوآوری، مسیر ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در مدارس کشور هموار شود.