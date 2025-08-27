به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،حمیدرضا شمس الدین نژاد افزود: فعالان اقتصادی می توانند با ثبت نام در سامانه ثبت و اخذ مجوزهای ساتبا، درخواست تسهیلات خود را برای ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر تا سقف یک مگاوات ارائه دهند و فرآیند اخذ تسهیلات را از صندوق طی کنند.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان به دلیل قرار گرفتن در منطقه “ذوزنقه طلایی تابش خورشید”، یکی از بهترین نقاط کشور برای بهره‌برداری از انرژی خورشیدی است، اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای بهره مندی از این تسهیلات باید 15 تا 16 درصد مبلغ تسهیلات مدنظر، آورده داشته باشند که در این زمینه تاکنون برای احداث 16 مگاوات نیروگاه خورشیدی تسهیلات داده شده است. شمس الدین نژاد، خاطرنشان کرد: محدودیتی برای استان کرمان در زمینه تعداد و میزان تسهیلات وجود ندارد و تاکنون 30 درصد از منابع صندوق کارآفرینی امید کل کشور در این زمینه به استان کرمان اختصاص یافته و اعطای تسهیلات تا اسفندماه 1404 ادامه دارد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان کرمان بیان کرد: در استان کرمان 60 نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی هستند که بر اساس تائیدیه ساتبا به صندوق معرفی شده اند و تسهیلات دریافت خواهند کرد. وی در ادامه به تسهیلات تبصره 18 اشاره کرد و گفت: شرایط استان کرمان در زمینه دریافت این تسهیلات مناسب نیست و باید چاره ای اندیشیده شود تا این میزان تسهیلات برگشت داده نشود.

شمس الدین نژاد اظهار کرد: آخرین مهلت استفاده از تسهیلات تبصره 18 مربوط به سال 1402، پایان شهریورماه جاری اعلام شده که البته ممکن است تمدید شود. وی بودجه صندوق کارآفرینی امید مربوط به تسهیلات تبصره 18 را 190 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: صندوق تاکنون 70 میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره 18 در استان پرداخت کرده و در رابطه با مابقی بودجه، درخواست ها در دست بررسی است.