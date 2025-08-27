در چهارمین دوره نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی ایران سیف‌الله امینیان آرانی، پیشکسوت میراث فرهنگی آران و بیدگل، به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار انتخاب شد.

انتخاب سیف‌الله امینیان آرانی، به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار

انتخاب سیف‌الله امینیان آرانی، به‌عنوان یکی از چهره‌های ماندگار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این آیین که با حضور شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مسئولان برگزار شد، از تلاش‌های امینیان در حفظ و احیای بنا‌های تاریخی تجلیل شد.

در مراسم نکوداشت، فرهیختگانی از جمله دکتر غلامعلی حدادعادل، دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر محمدرضا عارف حضور داشتند.

سیف‌الله امینیان آرانی، متولد خرداد ۱۳۲۵ در آران و بیدگل، پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در کاشان و اصفهان، در رشته مهندسی مکانیک عمومی از دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ‌التحصیل شد و سپس به‌طور حرفه‌ای در حوزه میراث فرهنگی فعالیت کرد. وی در سال ۱۳۷۰ به دعوت زنده‌یاد دکتر سیدباقر آیت‌الله‌زاده شیرازی وارد سازمان میراث فرهنگی شد و به‌عنوان مدیر میراث فرهنگی کاشان فعالیت خود را آغاز کرد.

در سال ۱۳۷۴ ریاست اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان به او سپرده شد.

با وجود سانحه‌ای در سال ۱۳۷۵ که او را برای مدتی از فعالیت باز داشت، امینیان پس از بهبودی در سال ۱۳۸۰ با حکم مهندس بهشتی به‌عنوان مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان منصوب شد و تا بازنشستگی خود در آبان ۱۳۸۵ در این حوزه خدمت کرد.