مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از کمک یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی حجاج حج تمتع استان به مراکز و موسسات خیریه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، دستگردی با اشاره به اقدامات مربوط به حج تمتع در یک سال اخیر گفت: ثبت‌نام و اعزام هزار و ۶۲۰ زائر و عوامل در قالب ۱۱ کاروان، برگزاری بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر ساعت آموزش برای زائرین و ۴۶۷ نفر ساعت آموزش برای عوامل اعزامی، برگزاری ۵ همایش آموزشی – توجیهی در مرکز استان و شهرستان‌ها و اجرای پویش کمک‌های مؤمنانه زائرین حج تمتع از جمله آنها است.

وی استفاده از ملزومات سفر زائران حج از تولیدات داخل استان و پیگیری برای اعزام زائرین از فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند درقالب کاروان‌های مدینه قبل را از دیگر اقدامات حج‌و زیارت خراسان جنوبی در یک سال گذشته برشمرد.

وی گفت: کسب رتبه برتر در حوزه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در بین دستگاه‌های اجرایی استان، برگزاری ۱۰ میز خدمت در مساجد و نمازجمعه‌های شهرستان‌ها و همچنین انجام ۲۰ سفر استانی برای ارتباط مستقیم با مردم و حضور در جلسات آموزشی زائرین حج و عمره از جمله فعالیت‌های مهم این مدیریت طی یک سال گذشته بوده است.