سالن ورزشی چندمنظوره شهید شادمانی مجموعه ورزشی کارگران شهر بهار همزمان با هفته دولت، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی با ۱۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری تکمیل و افتتاح شد.

سید مالک حسینی با اشاره به اینکه تاکنون برای مجموعه ورزشی کارگران شهر بهار با بیش از ۳۱ هزار متر مربع مساحت، ۳۶ میلیارد تومان هزینه شده است، افزود: در کنار سالن چندمنظوره، پیست اسبدوانی هم ساخته خواهد شد.

او همچنین تاکید کرد: سالن کارگران شهر کبودراهنگ هم که به علت مشکل حقوقی، نیمه کاره مانده است، به زودی پس از رفع مشکل حقوقی با مشارکت بخش خصوصی تکمیل و افتتاح خواهد شد.