سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در چارچوب برنامه زمان‌بندی‌شده نیروگاه اتمی بوشهر و به منظور تأمین به موقع برق شبکه، مقرر شده است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فرآیند تعویض سوخت این نیروگاه نظارت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهروز کمالوندی گفت: در راستای اجرای برنامه زمان بندی شده نیروگاه اتمی بوشهر و ضرورت تامین به موقع برق مورد نیاز برای شبکه، با هماهنگی‌های صورت گرفته مقرر شده است بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر امر تعویض سوخت این نیروگاه نظارت داشته باشند.

وی افزود: بدیهی است هر گونه بازرسی پس از توافق ایران و آژانس بر روی چارچوب ترتیبات همکاری‌ها و تایید آن توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبه اخیر مجلس صورت خواهد گرفت.