نماینده ولی فقیه در مازندران هجرت طلاب را امری حیاتی برای رساندن رزق معنوی به مردم دانست و خواستار برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و اساتید حوزه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اجلاسیه مدیران مدارس علمیه استان مازندران با حضور مسئولان مرکز مدیریت حوزههای علمیه، اساتید برجسته و مدیران مدارس علمیه استان در مدرسه علمیه امام صادق (ع) کوتنا برگزار شد.
در این نشست، آیتالله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نقش تاریخی هجرت در اسلام، گفت: هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه و حرکت امام حسین (ع) از مدینه، نمونههایی پربرکت از هجرتهای الهی هستند که اهداف دینی و رسانهای را دنبال میکردند.
وی افزود: مفهوم هجرت با فعالیتهای روحانیت و حوزههای علمیه درآمیخته و طلبگی بدون هجرت معنا ندارد. هجرت طلاب برای تبلیغ و رساندن غذای معنوی به مردم، امری حیاتی است.
آیتالله لائینی با اشاره به جایگاه تاریخی مازندران به عنوان پناهگاه امامزادگان و مبلغان دینی، تأکید کرد: این سابقه نتیجه هجرتهای مبلغان دین برای رساندن پیام الهی به مردم این خطه است.
وی همچنین مدیریت مناسب در حوزههای علمیه را یکی از عوامل اصلی پیشرفت یا پسرفت مدارس دانست و گفت: استعدادیابی دقیق طلاب و هدایت آنها به زمینههای مناسب، وظیفه مهم مدیران است. باید استعدادهای نهفته کشف و شکوفا شوند.
نماینده ولی فقیه در استان در پایان، بر ضرورت برگزاری کلاسهای آموزش مدیریت و دورههای ضمن خدمت برای مدیران و اساتید حوزه تأکید کرد تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و ارتقا یابد.