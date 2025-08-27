فرماندار بابل گفت: همزمان با هفته دولت بهره برداری از ۶۹ طرح عمرانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی در بابل آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مصطفی میرتبارفرماندار بابل با اشاره به بهره برداری از ۶۹ طرح عمرانی، بهداشتی خدماتی بخشهای مختلف شهرستان با سرمایه گذاری ۴۹۰ میلیارد تومانی گفت: بنا بر سیاستهای دولت و دستور استاندار مازندران طرحهای در هفته دولت افتتاح میشود که به صورت کامل تکمیل شده باشد
وی افزود: تحت هیچ شرایطی طرحهای که زیرساختهای آن تکمیل نباشد در هفته دولت افتتاح نخواهد شد چرا که این امر چالشهای را برای شهروندان در بخشهای مختلف ایجاد خواهد کرد.
فرماندار بابل با اشاره به اینکه برخی از طرحهای بالای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی هم برای افتتاح از دستور کار خارج شد، گفت: افتتاح مسکن ملی ۲۰ واحدی یکی از طرحهای است که همزمان با هفته دولت افتتاح میشود.
میرتبار افزود: تکمیل طرحهای نیمه تمام اولویت دار یکی از سیاستهای راهبردی دولت چهاردهم است که بواسطه آن شهروندان زیادی از خدمات آن بهرهمند میشوند.
وی با بیان اینکه تکمیل دبستان نوشیروانی بابل بعد از سالها چشم انتظاری یکی از طرحهای مهمی است که همزمان با هفته دولت در بابل افتتاح میشود، ادامه داد: همه طرحهای که در هفته جاری افتتاح خواهد شد از جمله مطالبههای چند ساله شهروندان است.
میرتبار افزود: به گونهای برنامه ریزی شد که طرحهای هفته دولت به طور متوازن در بخشهای مختلف شهرستان برای بهره مندی هر چه بهتر مردم تکمیل و افتتاح شود.