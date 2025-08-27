ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در یک سال اخیر بیش از ۴۰ طرح پژوهشی در حوزه‌های علوم شناختی را به منظور کمک به پیشرفت علم و فناوری و بهبود کیفیت زندگی در جامعه و نیز خلق فناوری‌ها و محصولات جدید براساس یافته‌های پژوهشی، اجرا کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عطاالله پورعباسی دبیرستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با تاکید بر اینکه اجرای طرح‌های پژوهشی بر افزایش دانش پایه و درک نظری مفاهیم، تمرکز بر حل مشکلات عملی و کاربردی و خلق فناوری‌ها و محصولات جدید بر اساس یافته‌های پژوهشی متمرکز است، گفت: این طرح‌های پژوهشی با حمایت این ستاد توسط محققان، اساتید و پژوهشگران در نقاط مختلف مراکز علمی و دانشگاهی کشور به اجرا درآمد.

وی افزود: سیاست‌های راهبردی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی درحمایت از اجرای طرح‌های پژوهشی درحوزه‌های علوم شناختی در سال‌های اخیر منجر به طراحی، تولید و ساخت محصولات فناورانه توسط اساتید، پژوهشگران و متخصصان برای تامین نیاز‌های مراکز علمی، تحقیقاتی و درمانی و نیز رونق بخش اکوسیستم شناختی و کسب و کار در این حوزه شده است.

وی با بیان اینکه این امر بیانگر توجه بیشتر به تحقیقات بنیادی و کاربردی و رشد اکوسیستم پژوهشی حوزه علوم شناختی است، افزود: به موازات این تلاش و فعالیت‌های پژوهشی، همچنین ۲۲ هسته پژوهشی نیز در مراکز تخصصی و دانشگاهی تشکیل و فعال شده است که نشانگر رشد ۲۴۰ درصدی در زمینه شکل‌گیری هسته‌های پژوهشی به واسطه حمایت‌های این ستاد است.

دبیرستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی همچنین اظهارداشت: در راستای توسعه و گسترش دانش علوم و فناوری‌های شناختی و حمایت‌های ستاد شمار مقالات علمی ارایه شده توسط محققان، پژوهشگران و اساتید این حوزه در یک‌سال اخیر به بیش از ۱۷۰ مقاله افزایش یافت و تعداد نیروی‌های متخصص نیز از ۵۰ نفر به حدود ۱۸۰ نیرو افزایش یافته است که حاکی از تقویت تیم‌های تخصصی و رشد تولید دانش بومی در حوزه دانش شناختی است.

اعتمادسازی در میان محققان و نخبگان برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت‌های گسترده از فعالیت‌های آنان از برنامه‌های عملی ستاد توسعه علوم شناختی به حساب می‌آید و تبادل دیدگاه‌ها میان مجریان و ناظران طرح‌های تحقیقاتی برای پیشرفت طرح‌ها به طور جدی در دستور کار قرار دارد.