به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن حکم صادره به شرح زیر است:

برادر گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مصطفی رستمی (دام عزه)

سلام علیکم

یوم الله سیزده آبان، یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی و تجلی عینی سنت قرآنی «فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبدیلاً» در رویارویی دائمی جبهه حق با جبهه باطل و استکبار جهانی است. این روز، پرچم‌دار هویتی است که در گفتمان انقلاب اسلامی با عنوان «مبارزه با شیطان بزرگ» تبیین گردیده و به نماد پایداری ملت ایران در برابر نظام سلطه و شبکه پیچیده جهانی آن بدل شده است.

استکبار جهانی، بر بنیاد آموزه‌های قرآنی و تجارب تاریخی، ماهیتی ثابت و سلطه گر، اما روش‌ها و شیوه‌هایی متحوّل دارد. مفصل‌بندی آن، ستیز با حقیقت وحیانی و نفی عبودیت الهی است و در منظومه فکری انقلاب اسلامی، آمریکا «اتم مصادیق استکبار» شناخته می‌شود که همواره کوشیده با کاربست گسترده تاکتیک‌های متنوع، جنگ روایت‌ها و تحریف تاریخ، فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، تهدید و تطمیع، ترور، نفوذ تدریجی و تخریب دارایی‌های راهبردی، ملت‌ها را به اسارت، استحاله و انقیاد بکشاند و آنان را از هویت توحیدی و استقلال حقیقی محروم سازد و با اجرای مدل فرعونی «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ» با تخفیف ملتها، آنها را به اطاعتِ جبری وادارد. جمهوری اسلامی ایران، بر پایه آموزه‌های الهی، این مواجهه را امری تعطیل‌ناپذیر دانسته و شعار محوری «لا تَظلِمونَ وَ لا تُظلَمون» را مبنای پایدار راهبرد خود و رکن رکین هویت دینی، سیاسی و تمدنی خویش می‌انگارد. مقاومت فعالانه در گستره امت اسلامی، رکن اصلی این راهبرد تمدنی و خطیر را شکل می‌دهند که امروز در قامت «جبهه مقاومت» به پدیده‌ای شگرف در معادلات جهانی بدل گشته است.

بر این اساس و با توجه به ضرورت بازخوانی عالمانه و اصیلِ جایگاه سیزدهم آبان در هندسه فکری انقلاب اسلامی، مقابله با روایت‌های تحریف‌شده دشمن و پاسداشت این مناسبت مهم، جنابعالی که آراسته به زیور علم و تقوا هستید و به جهت مسوولیت خطیر در مسئولیت نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ارتباط نزدیک و وثیقی با دانشجویان و دانشگاهیان دارید به عنوان «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» منصوب می‌گردید. امید است با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های نهادی، مردمی، علمی و فرهنگی، ضمن تبیین بنیاد‌های قرآنی و تاریخی استکبار و معرفی مصادیق معاصر آن، روحیه عزت‌خواهی و استکبارستیزی را توسعه بخشیده و در آینده نه چندان دور شاهد فرو ریختن سازه سست استکبار جهانی باشیم.

توفیق جناب‌عالی را در ایفای این رسالت و پاسداری از سرمایه هویتی امت اسلامی، در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) از درگاه خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی