رئیس موزه فرش ایران: گنجینهای بیهمتا با ۷۰ درصد آثار تازهنمایش آماده استقبال از بازدیدکنندگان است
به گزارش خبرگزاری صداو سیما محمدجواد اینانلو، رئیس موزه فرش ایران، با اعلام خبر بازگشایی این مجموعه در آستانه هفته دولت گفت: «موزه فرش ایران که در آغاز جنگ تحمیلی به مدت ۷۰ روز تعطیل و تمامی آثار آن بهمنظور حفاظت و جلوگیری از آسیبهای احتمالی به مخازن امن منتقل شده بود، سهشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۴ بار دیگر میزبان علاقهمندان خواهد بود.»
او با اشاره به تلاش شبانهروزی کارکنان موزه افزود: اکنون ۱۰۶ اثر فاخر از دوره صفویه تا معاصر در سالن اصلی به نمایش گذاشته شده است.
بر اساس دستورالعملها، ۳۰ درصد این آثار پیشتر نیز ارائه شده بودند، اما ۷۰ درصد دیگر برای نخستین بار بهروزرسانی و در معرض دید عموم قرار میگیرند.
این نمایشگاه فرصتی استثنایی برای آشنایی دوباره با میراث بیبدیل فرش ایرانی است.»
موزه فرش ایران با بیش از ۲۱۰۰ قالی نفیس کوچکپارچه و بزرگپارچه، نخستین و بزرگترین موزه تخصصی فرش در جهان بهشمار میرود؛ گنجینهای که در دنیا بیتکرار است و جلوهای از شکوه و اصالت هنر ایرانی را به نمایش میگذارد.
این موزه در تهران، تقاطع خیابان فاطمی و کارگر واقع شده و همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۷ پذیرای بازدیدکنندگان و علاقهمندان خواهد بود