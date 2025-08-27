پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکصد و پنجمین جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴، به ریاست آقای پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر طرح مسائل و گزارش دستگاهها توسط اعضای دولت، وزیر امور خارجه گزارش مفصلی از روند مذاکرات با ۳ کشور اروپایی ارائه داد که رئیس جمهور نیز از تلاشها و پیگیریهای وزارت امور خارجه و شخص آقای عراقچی در این زمینه قدردانی کرد.
در ادامه جلسه وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارشی از اقدامات و برنامههای این وزارتخانه در دفاع مقدس ۱۲ روزه و نیز اقدامات بعد از جنگ ارائه داد.
همچنین معاون اجرایی رئیس جمهور گزارش پیمایش انجام شده درباره رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاهها، استانداران و مدیران اجرایی را تشریح کرد.
گزارش کلی عملکرد دستگاههای اجرایی در طول یکسال گذشته نیز در جلسه امروز از سوی دبیرخانه هیئت دولت تشریح شد.