به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «روز‌های افتخار»، «رستوران آسمان»، «دوست وحشی من»، «پسران کونگ فو کار ۲»، «دولت عشق»، «به من می‌گن ترینیتی»، «کتابخانه گمشده»، «فرزندان شایلاک»، «من زلاتان هستم»، «سگ‌های جنگ»، «مگ»، «هاربین»، «دیابولیگ: کی هستی؟»، «قلمروی کنسوکه»، «ماجرای آجیل فروشی»، «انتقام مرگبار یک سرآشپز»، «آقای اوه»، «قاعده بازی»، «مومیایی ۳»، «کینه»، «رابین هود»، «جست‌و‌جو در شهر»، «ظهر شانگهای»، «عنکبوت»، «لئون»، «مبارزان شانگهای»، «قانون و اخلاق»، «دارکوب زبل»، «پسران گمنچه»، «تبدیل شوندگان، یک»، «افسانه نارنیا»، «میان ستاره‌ای» و «زاده شده برای پرواز»؛ پنج‌شنبه و جمعه ۶ و ۷ شهریور ماه از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه یک سیما

فیلم سینمایی «روز‌های افتخار» به کارگردانی «رشید بوچارب»، پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «رستوران آسمان» به کارگردانی «یوشی هیرو فوکاگاوا»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

شبکه دو سیما

فیلم سینمایی «دوست وحشی من» به کارگردانی «آنا کورباتوا»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۰۸:۳۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی جدید «پسران کونگ فو کار ۲» به کارگردانی «شِنگ تائو و وی وانگ»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «دولت عشق» به کارگردانی «حمید بهمنی»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۲۳:۲۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

سیدجواد هاشمی، احمد میررفیعی، امیر گرجی، حبیب‌الله حداد و حمید اصغری تتماج در فیلم تلویزیونی «دولت عشق» بازی کرده‌اند.

شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «به من می‌گن ترینیتی» به کارگردانی «انزو باربونی»، پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «کتابخانه گمشده» به کارگردانی «گلب اورلاف»، پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی جدید «فرزندان شایلاک» به کارگردانی «کاتسوهیده موتوکی»، پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «من زلاتان هستم» به کارگردانی «ینس شوگرن»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

فیلم سینمایی جدید «سگ‌های جنگ» به کارگردانی «آیزاک فلورنتین»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مگ» به کارگردانی «جان ترتلتاب»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی جدید «هاربین» به کارگردانی «مین هو وو»، پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی «دیابولیگ: کی هستی؟» به کارگردانی «آنتونیو مانتی»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «قلمروی کنسوکه» به کارگردانی «نیل بویل»، پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

انیمیشن سینمایی «ماجرای آجیل فروشی» به کارگردانی «پیتر لپنیوتیز»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «انتقام مرگبار یک سرآشپز» به کارگردانی «الکسااندر کریر»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

شبکه نمایش

فیلم سینمایی «آقای اوه» به کارگردانی «هانس هولم»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «قاعده بازی» به کارگردانی «احمدرضا معتمدی»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

سعید پورصمیمی، فریده سپاه‌منصور، اکبر عبدی، داریوش ارجمند، جمشید هاشم پور، گوهر خیراندیش، الناز شاکردوست، حمید لولایی، علیرضا خمسه، زنده یاد محسن قاضی مرادی، انوشیروان ارجمند و ژاله صامتی در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مومیایی ۳» به کارگردانی «راب کوهن»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «کینه» به کارگردانی «تاکاشی شیمیزو»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «رابین هود» به کارگردانی «ریدلی اسکات»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «جست‌و‌جو در شهر» به کارگردانی «حجت الله سیفی»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

محمد امین، زنده یاد پروانه معصومی، جمشید گرگین، افسر اسدی و محمد پورستار در فیلم سینمایی «جست‌و‌جو در شهر» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ظهر شانگهای» به کارگردانی «تام دی»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «عنکبوت» به کارگردانی «کیا روچ ترنر»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «لئون» به کارگردانی «لوک بسون»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «مبارزان شانگهای» به کارگردانی «دیوید دابکین»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق

فیلم سینمایی «قانون و اخلاق» به کارگردانی «ماتئو کاسویتس»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «دارکوب زبل» به کارگردانی «آلکس زم»، پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «پسران گمنچه» به کارگردانی «جیسون چونگ و اریک اونگ»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

شبکه امید

انیمیشن سینمایی «تبدیل شوندگان، یک» به کارگردانی «جاش کولی»، پنج‌شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «افسانه نارنیا» به کارگردانی «اندرو آدامسون و مایکل آپتد»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

شبکه فراتر (۴k)

فیلم سینمایی «میان ستاره‌ای» به کارگردانی «کریستوفر نولان»، پنج شنبه ۶ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

فیلم سینمایی «زاده شده برای پرواز» به کارگردانی «لیو شیائوشی»، جمعه ۷ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.