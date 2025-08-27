

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر رضا محمدی در آیین تجلیل از مدیران و کارکنان سازمان سنجش با گرامیداشت هفته دولت و سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر و روز کارمند، گفت: مساعی ماندگار، خدمات ارزشمند و اهتمام ویژه همکاران خدوم سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در دو نوبت اردیبهشت و تیرماه در جهت اجرای عدالت آموزشی و انتخاب شایستگان علمی محقق شد و برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری در تیرماه و در شرایط خطیر پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قابل تقدیر است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تجربه نیم قرن برگزاری آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اردیبهشت سال ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور ۵۰ ساله شد و نیم قرن تجربه برگزاری آزمون سراسری و تجربه زیسته، سازمان سنجش را به جایگاهی رسانده است که یکی از سازمان‌های مورد اعتماد جامعه و به‌ویژه جوانان است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به حساسیت خاص جامعه بر عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برگزاری آزمون‌های سراسری ورود به آموزش عالی جهت انتخاب افراد شایسته برای تحصیل در نظام آموزش عالی کشور شامل آزمون سراسری، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، آزمون دکتری نیمه‌متمرکز، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، علمی ـ کاربردی بر عهده سازمان سنجش بوده است و علاوه بر این، آزمون‌های استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی، آزمون‌های شغلی، آزمون‌های بین‌المللی و زبان‌های خارجی، آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) و المپیاد علمی –دانشجویی توسط این سازمان برگزار می‌شود.

وی افزود: در طول سال آزمون‌های متعددی توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود و در مجموع بیش از چهار میلیون نفر در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند و این امر فقط با تلاش مستمر مدیران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور محقق شده و باعث سربلندی این سازمان در سخت‌ترین شرایط کشور از جمله در دوره فراگیری بیماری کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شده است.

دکتر محمدی در پایان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای برگزاری مطلوب آزمون‌های سراسری از اعلام نتایج نهایی آزمون ورودی دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۴ تا اواخر هفته آینده خبر داد.