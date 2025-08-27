به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای هفدهمین سال متوالی مذاکرات اساسی درباره اصلاحات شورای امنیت را به تعویق انداخت و بار دیگر رسیدگی به این موضوع را به نشست بعدی موکول کرد. کشور‌های عضو گروه G۴ ــ هند، برزیل، آلمان و ژاپن ــ این تأخیر را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن را ضربه‌ای به اعتماد جهانی نسبت به اعتبار و کارآمدی سازمان ملل دانستند.

این کشور‌ها مدت‌هاست بر افزایش کرسی‌های دائم و غیر دائم شورای امنیت برای بازتاب واقعیت‌های ژئوپولیتیکی امروز تأکید دارند. تحلیلگران معتقدند با وجود اجماع فزاینده بر ضرورت اصلاحات، اختلافات عمیق میان کشور‌های عضو مانع پیشرفت در این زمینه در حدود دو دهه گذشته شده است و یکی از قدرتمندترین نهاد‌های سازمان ملل همچنان با ساختاری عمدتاً ثابت از دوران پس از جنگ جهانی دوم باقی مانده است.