به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ی لرستان با اشاره به آغاز آبگیری گفت: با آغاز فرآیند آبگیری، گام مهمی در تأمین آب شرب و کشاورزی شرق لرستان برداشته شد.

داریوش حسن نژاد گفت: برای ساخت این طرح ملی که با هدف تأمین سالانه ۱۸ میلیون مترمکعب آب شرب شهر‌های ازنا و الیگودرز و آبرسانی به حدود چهار هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی پایین‌دست اجرا شده است تاکنون بیش از یک‌هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

به گفته حسن نژاد سدکمندان یک سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع ۶۵ متر و ظرفیت مخزن ۲۸ میلیون مترمکعب است و توان تنظیم سالانه ۷۲ میلیون مترمکعب آب را دارد. این سازه دارای سرریز اوجی با ظرفیت تخلیه ۳۲۰ مترمکعب بر ثانیه بوده و به گونه‌ای طراحی شده که بتواند سیلاب‌های بزرگ را نیز به‌طور ایمن عبور دهد.

وی افزود: علاوه بر زیرساخت‌های فنی، این طرح نقش کلیدی در کاهش وابستگی به منابع ناپایدار آب زیرزمینی و ایجاد شرایط پایدارتر برای تأمین آب شرب سالم و توسعه کشاورزی نوین در شرق لرستان دارد، همچنین، ظرفیت‌های گردشگری دریاچه سد قرار است با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی برای رونق اقتصادی منطقه فعال شود.