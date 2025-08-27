به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هادی باقری، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، گفت: در راستای حمایت از کشاورزان و افزایش تولید، ۹۶۹۶۹ تن کود شیمیایی برای کشت‌های پاییزه و بهاره در استان توزیع شده است.

وی با اشاره به افزایش ۱۵۰۰۰ هکتاری کشت شلتوک، پیش‌بینی کرد که تولید برنج سفید در استان به ۹۵۰ هزار تن برسد و مازندران رتبه اول کشوری را در این زمینه کسب کند.

باقری تصریح کرد: همچنین، با افزایش ۵۰۰۰ هکتاری کشت کلزا و رشد ۶۰ درصدی، تولید این محصول به ۲۸ هزار تن رسیده و استان رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

باقری در ادامه با بیان اینکه مازندران با ضریب کشت کشاورزی ۱.۳۵ در مقابل میانگین کشوری ۰.۷، رتبه اول را در این شاخص دارد، افزود: استان در زمینه مکانیزاسیون نیز با ۳.۵۹ اسب بخار در هکتار در مقابل میانگین کشوری ۲.۶، رتبه برتر را داراست و ۴۲۶۵ میلیارد رالت تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان پرداخت شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از کنترل موفق آفت مگس میوه در ۱۳۰ هزار هکتار از باغات استان با توزیع ۲۰ هزار لیتر سم، ۵ هزار تله و ۲۵۰۰ فرمون خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای سازمان، پیش‌بینی کرد که تولید کیوی در سال ۱۴۰۴ به ۲۲۰ هزار تن و تولید مرکبات به ۲۵۵۰۰۰۰ تن برسد که در هر دو مورد استان رتبه اول کشوری را خواهد داشت. همچنین، با افزایش ۲۵۰ هکتاری کشت گیاهان دارویی، پیش‌بینی می‌شود تولید این محصولات به ۲۵۰۰ تن برسد.

باقری اظهار امیدواری کرد: با تداوم این روند، مازندران بتواند جایگاه خود را به عنوان قطب کشاورزی کشور حفظ کرده و در تولید محصولات متنوع و با کیفیت، پیشرو باشد و پیش‌بینی کرد تولید توت‌فرنگی در سال ۱۴۰۴ به ۱۹ هزار تن برسد که در این زمینه رتبه دوم کشوری را کسب خواهد کرد.