نخستوزیر پاکستان با هشدار نسبت به شدت گرفتن آثار تغییرات اقلیمی در این کشور اعلام کرد: پاکستان به تنهایی قادر به مقابله با این بحران نیست و جامعه جهانی باید برای کاهش خسارات و کمک به بازسازی این کشور وارد عمل شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «شهباز شریف» روز سهشنبه طی مراسمی اسلامآباد گفت: پاکستان در میان کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیدهاند.
حوادثی همچون بارشهای سیلآسا، طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب در مناطق مختلف، هزاران خانواده را بیخانمان کرده و صدها قربانی گرفته است. وی یادآوری کرد که در سال ۲۰۲۲ نیز سیلابهای گسترده بیش از ۳۰ میلیارد دلار خسارت وارد کرده و جان صدها نفر را گرفته بود، در حالی که سهم پاکستان در انتشار گازهای گلخانهای بسیار ناچیز است.
به گفته مقامات رسمی پاکستان تنها در یک ماه گذشته سیلابهای شدید و بارشهای بیسابقه بیش از ۷۰۰ کشته و خسارات سنگین مالی در مناطق مختلف این کشور برجای گذاشتهاند.
نخست وزیر پاکستان در پایان خطاب به جامعه جهانی گفت: اگر جهان میخواهد با تهدید مشترک تغییرات اقلیمی مقابله کند، باید در کنار کشورهایی بایستد که قربانی اصلی این بحراناند. پاکستان نمیتواند به تنهایی این بار سنگین را به دوش بکشد. همزمان امروز نیز شرایط در ایالت پنجاب پاکستان بحرانی اعلام شده است بگونهای که پس از رها سازی بیش از ۲۰۰ هزار کیوسک آب به رودخانههای مشترک از سوی هند، سطح آب به شدت بالا رفته و مناطق وسیعی با خطر سیلابی در سطح «فوقالعاده شدید» مواجه هستند.
علاوه بر این، شهر سیالکوت در ۲۴ ساعت گذشته شاهد ۴۰۵ میلیمتر بارش رکوردشکن بوده که موجب آبگرفتگی مناطق مسکونی و بروز سیل در حومه این شهر شده است