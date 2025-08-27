پخش زنده
آتشسوزی در منطقه کوهستانی بکان و امامزاده اسماعیل شهرستان اقلید، پس از سه شبانهروز تلاش امدادگران هلالاحمر و نیروهای مردمی مهار و خاموش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان اقلید گفت: سه روز پیش گزارشی از وقوع آتشسوزی در مناطق کوهستانی بکان و امامزاده اسماعیل دریافت شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی از امدادگران هلالاحمر برای کمک و پشتیبانی از دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی به محل اعزام شد.
هادی مهندسی افزود: با توجه به شدت و گسترش آتش، تیم دوم نیز برای پشتیبانی به منطقه اعزام شد و پس از سه روز تلاش شبانهروزی نیروهای هلالاحمر، منابع طبیعی و مردم محلی، این آتشسوزی مهار و به طور کامل خاموش شد.