به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اقلید گفت: سه روز پیش گزارشی از وقوع آتش‌سوزی در مناطق کوهستانی بکان و امامزاده اسماعیل دریافت شد و بلافاصله یک تیم عملیاتی از امدادگران هلال‌احمر برای کمک و پشتیبانی از دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی به محل اعزام شد.

هادی مهندسی افزود: با توجه به شدت و گسترش آتش، تیم دوم نیز برای پشتیبانی به منطقه اعزام شد و پس از سه روز تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های هلال‌احمر، منابع طبیعی و مردم محلی، این آتش‌سوزی مهار و به طور کامل خاموش شد.