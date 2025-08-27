پخش زنده
جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور اعضا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور اعضا برگزار شد و مدیرعامل، گزارشی درباره قطع همکاری با برخی بازیکنان، مسائل نقلوانتقالاتی و ثبت قرارداد در سازمان لیگ ارائه کرد.
مقرر شد؛ پس از معرفی بازیکنان جدید وحید هاشمیان، مذاکرات برای جذب آنها آغاز شود. وضعیت سرژ اوریه و حل مشکل او نیز بررسی شد و مباحث اقتصادی، اسپانسرینگ و همکاریهای تجاری در دستور کار قرار گرفت. قرار است جلسه بعدی هیئت مدیره در مجموعه شهید درفشیفر و با محوریت آکادمی باشگاه برگزار شود.