به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نشست بازرس کل گیلان با مدیران ارشد و متولیان برق استان به منظور توسعه زیرساخت‌های تولید برق، صبح امروز در سالن جلسه شرکت برق منطقه‌ای رشت برگزار شد.

احمدآقایی گفت: در حوزه‌ی تولید برق و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، آبی و حرارتی، مهمترین زیرساخت برای توسعه در حوزه برق «عرصه و زمین» است که مدیران ارشد دستگاه‌های مربوطه در این مورد مساعدت‌هایی داشتند.

احمد آقائی در مورد ساخت پست برق ۶۳ کیلو واتی منطقه جانبازان رشت افزود: قرار شد آبفا بخشی از زمین را در اختیار برق منطقه‌ای قرار دهد تا متولیان برق استان بتوانند پست برق دائم در آن منطقه مستقر کنند.

وی در ادامه در خصوص ساخت نیروگاه خورشیدی و آبی در استان گفت: مقرر شد منابع طبیعی و آب منطقه‌ای هم زمین‌هایی را در اختیار شرکت توزیع و برق منطقه‌ای قرار دهند تا با جذب بخش خصوصی در آنجا نیروگاه ساخته شود.

بازرس کل استان در مورد اجرای طرح‌های تولید برق آبی گفت: در این حوزه می‌توان بدون ساخت سد بر بستر رودخانه‌ها، نیروگاه‌هایی را برای تولید برق احداث کرد.

احمدآقایی با اشاره به اینکه برای اجرای این مصوبات زمان بندی‌هایی در نظر گرفته شده و فرصتی به دستگاه‌های مربوطه داده شد که ابتدا موقعیت سنجی و سپس ظرفیت سنجی کنند افزود: این دستگاه‌ها این عرصه‌ها را به شرکت توزیع و برق منطقه‌ای اعلام کنند تا آنها به کمک بخش خصوصی طرح‌های تولید برق و احداث نیروگاه را هر چه سریعتر به مرحله اجرا و تولید برسانند.