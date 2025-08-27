بیمه خدمات کشاورزی استان بوشهر:
۵ هزار میلیارد ریال غرامت به زیاندیدگان بخش کشاورزی استان بوشهر پرداخت میشود
غلامعلی حسینیپناه گفت: با توجه به زیانهایی که به بخشهای گوناگون کشاورزی وارد شده، پیشبینی میکنیم در سال زراعی کنونی ۵ هزار میلیارد ریال غرامت به زیاندیدگان استان بوشهر پرداخت شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ معاون خدمات بیمهای بانک کشاورزی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: حمایت از بخش کشاورزی و آسیبدیدگان این بخش ناشی از خطرات طبیعی از اهداف صندوق بیمه کشاورزی است تا به تأمین امنیت غذایی، پیوستگی تولید و مدیریت و کاهش خطرات بخش کشاورزی کمک شود.
غلامعلی حسینیپناه افزود: در سال زراعی کنونی بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از بهرهبرداران بخش کشاورزی زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند؛ همچنین ۳۲ محصولی که در استان تولید میشود زیر پوشش قرار گرفتند.
او اضافه کرد: محصولات زراعی، باغی، دام، پرنده، آبزیان، گلخانهای، سازههای پرورش ماهی در قفس و سازهها و انبارهای بخش کشاورزی مواردی هستند که زیر پوشش بیمه کشاورزی قرار دارند.
معاون خدمات بیمهای بانک کشاورزی استان بوشهر با اشاره به شرایط بحرانی در سال زراعی کنونی، بیان کرد: کاهش بارندگی و افزایش خشکسالی، سرما، طوفان، بیماریهای بخش دام، پرنده و آبزیان پرورشی، زیانهایی به فعالان این بخش وارد کرد.
حسینیپناه ادامه داد: بیشتر زیانها را خشکسالی به گندم دیم زد که نزدیک به هزار میلیارد ریال غرامت، نهایی و به گندمکاران زیاندیده پرداخت شده است.
او افزود: بیش از ۴ هزار میلیارد ریال دیگر نیز خسارتهای خشکسالی گندم و باغها و بخش آبزیپروری است که میخواهیم پرداخت کنیم؛ رویهمرفته بیش از ۵ هزار میلیارد ریال غرامتی است که در سال زارعی کنون باید در همه بخشهای کشتوکار و باغ، پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس در دریا و صیفیجات پرداخت کنیم.
معاون خدمات بیمهای بانک کشاورزی استان بوشهر گفت: روند ثبت خسارت الکترونیک است که پس از ثبت، ارزیابان با بازدید میدانی آن را برآورد میکنند و در مسیر پرداخت قرار میگیرد. صندوق بیمه کشاورزی دولتی است و از بودجه کل کشور برای پرداخت زیانها بهره میبرد.