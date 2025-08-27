بیمه خدمات کشاورزی استان بوشهر:

۵ هزار میلیارد ریال غرامت به زیان‌دیدگان بخش کشاورزی استان بوشهر پرداخت می‌شود

غلامعلی حسینی‌پناه گفت: با توجه به زیان‌هایی که به بخش‌های گوناگون کشاورزی وارد شده، پیش‌بینی می‌کنیم در سال زراعی کنونی ۵ هزار میلیارد ریال غرامت به زیان‌دیدگان استان بوشهر پرداخت شود.