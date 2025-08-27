رسیدگی فوری به تخلفات ۱۸ شهربازی غیر استاندارد در البرز
مدیرکل استاندارد البرز از رسیدگی فوری به تخلفات ۱۸ شهربازی غیر استاندارد در کمیسیون ماده ۴۲ استان در شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، مسعود جوادی با اشاره به برگزاری جلسه شهریور ماه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد استان البرز گفت: این جلسه با هدف رسیدگی فوری به پرونده ۷ واحد تولیدی و ۱۸ شهربازی متخلف تشکیل شد.وی گفت: کمیسیون ماده ۴۲ متشکل از یک قاضی با تجریه دادگستری، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نمایندههای اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، اتاق تعاون مرکزی و اتاق اصناف ایران در اداره کل استاندارد تشکیل می شود و به تخلفات احتمالی واحدهای دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد رسیدگی میکند.
دبیر شورای استاندارد استان البرز گفت: جلسه شهریور ماه این کمیسیون در سال ۱۴۰۴ امروز با حضور اعضا برگزار و به تخلفات واحدهای متخلف در حضور مدیران این واحدها یا وکلای تام الاختیار آنها رسیدگی شد.
عضو شورای معاونان سازمان ملی استاندارد ایران درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات واحدهای مشمول استاندارد فاقد پروانه نیز گفت: بر اساس ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگونه تولید، توزیع، تمرکز و فروش کالا و خدمات بدون دریافت پروانه استاندارد ممنوع است و مشمول حوزه جرائم و مجازاتهای این قانون میشود.