پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور مناطق برق و مجری کنترل مصارف غیرمتعارف شهری از جمعآوری بیش از ۵۰۰ هزار لامپ پرمصرف، با اجرای ۱۲ مانور مدیریت مصرف برق در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون هماهنگی امور مناطق برق و مجری کنترل مصارف غیرمتعارف شهری با اشاره به اجرای مانورهای مدیریت مصرف برق پایتخت گفت: همزمان با اجرای دوازدهمین مانور عملیاتی کنترل و ارزیابی مصارف نامتعارف محدوده جنوبغرب پایتخت، از مشترکان تجاری برتر آن محدوده قدردانی شد.
«محمدحسین بهرامی» افزود: مانورهای برگزار شده با همراهی گسترده تمامی مشترکان تهرانی موفقیتآمیز بوده و نیروهای عملیاتی این شرکت توانستهاند به شکل گسترده الگوهای مصرف انرژی را مدیریت کنند و از ابتدای اردیبهشت امسال، بیش از ۵۰۰ هزار لامپ پرمصرف را که معادل مصرف انرژی بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی در تهران است، جمعآوری کنند.
همچنین در ادامه دوازدهمین مانور مدیریت مصرف انرژی به همت توزیع برق پایتخت، سعید اسکندری سرپرست معاونت امور مناطق برق جنوبغرب ضمن تاکید بر اهمیت برنامهریزی هوشمندانه در مدیریت مصرف برق گفت: اقدامات صورتگرفته در حوزه بهینهسازی انرژی در سطح پایتخت، بسیار ارزشمند و قابل قدردانی است و همچنین توسعه نیروگاههای خورشیدی و هوشمندسازی کنتورها بهعنوان اولویتهای اصلی در سال آینده معرفی و راهکارهای عملی مدیریت مصرف انرژی توسط نیروهای عملیاتی این شرکت به اصناف و مشترکان تهرانی ارائه شد.
در همین زمینه و با هدف ترغیب رعایت شیوه نامههای مدیریت مصرف انرژی، از نمایندگان مراکز تجاری آوا ژنرال، علاءالدین یک، معین مال، سیناسنتر و مجتمع تجاری لوتوس مال به پاس رعایت دستورالعملهای مدیریت مصرف و همراهی در صرفهجویی انرژی قدردانی شد.