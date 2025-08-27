پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مصطفی طاعتی مقدم در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از تمامی ظرفیتها برای رونق کریدور شمال – جنوب نوستراک بهره خواهیم گرفت.
وی در همین رابطه بر لزوم توسعهی زیرساختهای حمل و نقلی در حوزهی راه و راه آهن تاکید کرد و افزود: بندر کاسپین در منطقهی آزاد، اکنون ۶ اسکله با ظرفیت اسمی هرکدام ۵۰۰ هزار تن دارد که سالانه میتواند ۳ میلیون تن کالا را تخلیه و بارگیری کند.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقهی آزاد تجاری - صنعتی انزلی همچنین بر لزوم توسعهی زیر ساختهای ریلی و جاده ایی در گیلان تاکید کرد و گفت: نبود ایستگاه پایانی قطار در انتهای مسیر منتهی به منطقهی آزاد از مهمترین چالشهای خط آهن گیلان در حوزهی حمل کالاست که موجب میشود ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر از طریق خط آهن محدود شود.
مصطفی طاعتی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر پیگیریها برای آغاز طرح احداث ایستگاه پایانی خط آهن در حوالی بندر کاسپین ادامه دارد، افزود: قرار است در بستر تعامل با وزارت راه و شهرسازی زمینهی احداث و راه اندازی این ایستگاه فراهم شود تا با ایجاد ۷ خط ریلی بتوان تردد، پارک و رفت و برگشت قطارهای باری را در مسیر منتهی به بندر کاسپین تسهیل نمود.
وی گفت: اگر ایستگاه پایانی قطار در منطقهی آزاد ایجاد شود میتوان ظرفیت فعلی بندر کاسپین را که حدود ۳ میلیون تن در سال است، تحقق بخشید.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقهی آزاد تجاری - صنعتی انزلی در ادامه به محدودیتهای حمل و نقل جادهای گیلان اشاره کرد و افزود: زمانی میتوان از ظرفیتهای بندری استان در راستای ارتقاء ترانزیت خارجی، صادرات و حتی واردات کالاهای موردنیاز کشور بهره جست که آزادراه امام زاده هاشم به منطقه آزاد برای تسهیل در تردد تریلی و کامیون احداث و راه اندازی شود و دیگر محورهای مواصلاتی استان نیز بهبود یابد.
طاعتی مقدم در بخش دیگری از سخنان خویش از تلاشها برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعهی اسکلههای بندر کاسپین خبر داد و افزود: هدف نهایی این بندر، داشتن ۲۱ اسکله با ظرفیت اسمی ۱۱ میلیون تن بارگیری و تخلیهی کالا در سال است و این مهم با اولویت بندی و گام به گام باید عملیاتی شود که در همین راستا مذاکره با یک سرمایه گذار برای ایجاد دو پست اسکلهی جدید آغاز شده است.
وی بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای ترانزیتی کریدور شمال جنوب موسوم به نوستراک تاکید کرد و گفت: این مهم در بستر هم اندیشی و تعامل سازندهی مجموع دست اندرکاران قابل حصول خواهد بود.
غلامرضا محفوظی، عضو اندیشکدهی اوراسیای دانشگاه گیلان نیز تصریح کرد: کریدور شمال - جنوب یا نوستراک ظرفیت کم نظیری ست که جایگاه ژئوپلتیک ایران را در بستر پیوند دو اقتصاد قوی حوزهی پیرامونی ایران یعنی شبه قارهی هند و روسیه ارتقاء خواهد داد.
به گفتهی وی حجم GDP یا تولید ناخالص ملی هند اکنون ۳ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار است و از این بابت رتبهی پنجم جهان را به خود اختصاص داده و روسیه نیز با حجم GDP یا تولید ناخالص ملی ۲ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد تومان رتبهی یازدهم جهان را دارد.
این دو کشور اکنون ۷۰ میلیارد دلار در سال مبادلات تجاری دارند و قرار است تا سال ۲۰۳۰ این رقم به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.