مرحله جدید برنامههای آمادهسازی تیم ملی فوتبال کشورمان با معرفی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال پیش از ظهر امروز خود را به کادر فنی معرفی کردند.
بازیکنان پس از ورود به اردوی تیم ملی با خوش آمد سرمربی تیم ملی روبهرو شدند.
در ابتدای تشکیل اردو، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی برای بازیکنان صحبت کردند و پس از این بخش تمرین ریکاوری ملیپوشان آغاز شد.
امیر قلعه نویی پیش از شروع تمرین خطاب به ملی پوشان، گفت: کسانی که به اردوی تیم ملی دعوت شدند لیاقت داشتند و من به شما باور دارم آینده تیم ملی هستید، اما این نکته مهم را توجه داشته باشید که روی شما برند «ملی» قرار گرفته و باید رعایت بیش از پیش مسائل اخلاقی را مورد توجه قرار دهید. احترام به بزرگتر را مثل همیشه رعایت کنید. نتیجه در فوتبال تمام میشود، اما احترام و مرام و اخلاق پسندیده به جا میماند.
سرمربی تیم ملی کشورمان افزود: در سال جام جهانی عملکرد فنیتان بسیار مهم است. من به لیگ برتر اعتقاد زیادی دارم و هر بازیکنی به افکار تاکتیکی تیم ملی بخورد به تیم دعوت خواهد شد.
وی با تاکید بر کیفیت بالای فنی ملی پوشان در باشگاهها، گفت: حالا که به تیم ملی دعوت شدید توقع از شما بالاتر رفته است و از شما انتظار میرود در بازیهای باشگاهی عملکرد فنی بهتری از خود به جا بگذارید.
امیر قلعه نویی با اشاره به مسابقات کافا، افزود: همه بازیها برای تیم ملی مهم است، چون پیراهن تیم ملی را بر تن میکنیم و سرود کشورمان نواخته میشود بنابراین باید در همه بازیها با حداکثر توان به میدان برویم.