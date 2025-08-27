به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت:مراسم تشییع دکتر کریم محمود صالح از کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران نجف آباد و از جانبازان هشت سال دفاع مقدس فردا ششم شهریور ساعت ۸ صبح از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

مسعود نیک‌بخت افزود: این جانباز ۷۰ درصد ۵ فروردین سال ۱۳۶۵ در عملیات والفجر ۸ در اثر موج انفجار و شیمیایی از ناحیه سر و کمر و چشم مجروح شد و پس از سال‌ها تحمل رنج و درد ناشی از مجاهدت در راه دفاع از میهن به جمع یاران شهیدش پیوست.