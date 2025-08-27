همزمان با هفته دولت، چهار طرح عمرانی و خدماتی شهرداری انابد شهرستان بردسکن به بهره برداری رسید.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار انابد در آیین بهره برداری از این طرح ها، گفت: این طرح‌ها شامل بهسازی و توسعه بوستان شهدا، زیرسازی و آسفالت ۳۳ معبر به متراژ ۳۲ هزار مترمربع، جدول گذاری و اجرای کانیو به متراژ شش هزار متر مربع و خرید یک دستگاه کامیون کمپرسی است.

حمید عمارلو میزان اعتبار صرف شده برای اجرای این طرح‌ها را بیش از ۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

فرماندار بردسکن هم در این مراسم گفت: با توجه به قرار گرفتن شهر انابد در دروازه استان خراسان رضوی و تردد روزانه بیش از سه هزار دستگاه وسائل نقلیه سبک و سنگین از داخل شهر به علت نداشتن کمربندی، درصدد هستیم طرح کمربندی شهر انابد را در ردیف اعتبارات دولتی قرار دهیم.

صفرنژاد بر تکمیل طرح چاه شماره ۳ آب شرب در انابد هم تاکید کرد و از مدیریت امور آب و فاضلاب خواست هرچه سریعتر این اقدام را انجام دهد تا مردم این شهر از داشتن آب شرب باکیفیت برخوردار شوند.